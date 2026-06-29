Taicoon攜手華逸資產 布局台積電鳳凰城廠周邊開發

隨著台積電（2330）（TSMC）持續擴大美國亞利桑那州投資，帶動鳳凰城北部科技聚落快速發展，周邊土地開發商機備受關注。由台商共同創立、總部位於美國華盛頓特區的Taicoon地產公司（Taicoon Property Partners）宣布，與華逸資產共同於6月26日亞利桑那州土地局（ASLD）公開競標中，以4,300萬美元及4,500萬美元，合計8,800萬美元成功取得兩筆土地，總面積約367英畝，正式布局台積電鳳凰城廠周邊開發。

台積電正持續擴大亞利桑那州投資，鳳凰城北部正快速形成半導體與科技產業聚落，周邊住宅、旅館、商業、醫療及生活機能需求同步升溫。Taicoon表示，此次取得的兩筆基地鄰近台積電鳳凰城廠區，未來將以「台灣城」概念進行整體規劃，打造結合住宅、旅館、商城、醫療服務及運動設施的複合式開發聚落，提供從居住、商務、消費、健康照護到休閒運動的一站式生活機能。

近期台美經貿合作持續深化，政府也積極推動台灣企業擴大對美投資，為台商赴美布局增添政策動能。Taicoon此次攜手華逸資產布局鳳凰城北部，不僅看好台積電投資所帶動的區域成長潛力，也希望以民間投資力量，參與台美產業合作與新興科技聚落發展。

Taicoon地產公司集結多位具備國際投資及大型專案開發經驗的台商，核心成員包括華逸資產董事長林怡文、雲豹能源共同創辦人譚宇軒，以及Taicoon共同創辦人暨執行長王海謙等人。團隊過去長期投入大型專案開發、土地整合、基礎設施規劃及投資布局，累積豐富的跨領域開發經驗。此次轉進美國不動產開發市場，正是希望將台灣在大型專案推動、跨界整合及產業協作上的經驗，延伸至美國新興科技城市建設。

Taicoon規劃以「台灣城」概念，瞄準鳳凰城北部科技聚落快速成長所帶動的生活與商務需求。林怡文指出，未來基地將不只是單一不動產開發案，而是結合住宅、商業、醫療、休閒與生活服務的複合式場域，讓赴美發展的台灣企業、科技人才及在地居民，都能在產業聚落周邊取得更完整的生活支持。

隨著台商赴美投資從供應鏈延伸至城市機能與產業服務，Taicoon希望成為連結台灣與美國市場的平台。譚宇軒表示，Taicoon歡迎具備旅館、零售、餐飲、醫療、運動休閒、物業管理及生活服務等專業能力的台灣企業與團隊主動洽談合作，共同將台灣成熟的服務能量與專案開發經驗帶到鳳凰城，讓台商以更多元的方式參與美國新興城市發展。