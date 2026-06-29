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獲國發基金策略投資 永悅健康衝AI健康資訊服務市場

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

健康醫療資訊服務廠永悅健康（7835）預定於7月底於創新板掛牌交易，當中策略投資人包含聯合報集團旗下的聯合線上。永悅健康董事長暨執行長陳俊嘉表示，未來十年希望透過AI，把健康數據轉化成每個人都能採取行動的健康決策系統。

面對台灣即將邁入超高齡社會，慢性病人口持續增加，如何透過健康數據與AI提前預測健康風險，已成為健康產業的重要課題。永悅健康正以健康數據、AI與預防醫學為核心，打造AI健康數據生態系，推動健康管理從「治療走向預防」，再從「預防邁向預測」。

據了解，永悅健康當前已獲得鴻海、國發基金、永齡基金會、聯合線上、威剛、上奇科技等知名大廠及媒體投資。目前客戶群包含超過100家中大型健檢中心與醫療院所、500家企業客戶，每年累積管理超過200萬筆健檢資料，累積形成台灣非健保體系中規模領先的第一方健康數據生態系。

陳俊嘉表示，近年來永悅健康持續將AI技術導入健康風險分析、個人化健康建議及企業健康管理服務，讓健康數據從紀錄工具進一步轉化為健康決策依據，提升個人與企業的健康管理效率。

在國際布局方面，永悅健康將持續透過AI、數據平台與跨國合作夥伴網絡，推動健康管理從單點服務走向平台化發展，並朝向亞洲健康數據平台願景邁進，陳俊嘉表示，永悅健康並不是把台灣的醫療模式複製到海外，而是輸出健康數據整合能力、AI技術能力，以及數位健康生態系的方法論。

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