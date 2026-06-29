永豐餘強化能源布局 永餘智能奪嘉南防災微電網案

永豐餘旗下永餘智能表示，去年丹娜絲颱風來襲造成多地電力、通訊、交通等災情，為強化電力供應韌性及應變能力，經濟部編列預算推動「小型防災微電網建置計畫」，永餘智能取得台南市及嘉義縣防災微電網案場，為本次微電網專案重要的防災微電網建置執行案。

永豐餘投控暨永餘智能董事長葉惠青今天透過新聞稿表示，政府持續強化台灣能源韌性布局，微電網作為分散式電力系統的重要應用，已成為關鍵解方之一；而永餘智能以場域韌性、本土設備、管理系統和用能效率等優勢，在多家業者競爭中脫穎而出，將在台南市麻豆區、七股區、南化區，以及嘉義縣布袋鎮、義竹鄉、東石鄉及六腳鄉共7處，利用公有場域空間建置防災微電網案場。

他提到，永餘智能將整合既有太陽光電系統，配合政府能源本土化政策方向，採用國產設備台塑新智能儲能系統，並導入電力轉換系統、能源管理系統（EMS）及柴油發電機，建置完整防災微電網，實現自主管理發電、儲能、併聯與供電等功能。

他說，平時用電尖峰時段，可進行需量抑低與尖峰負載轉移，有效降低契約容量；一旦遭遇天災停電，場域可立即切換為孤島供電模式，維持緊急照明與維生設備用電，持續供電72小時，以多元化方式加強社區電網韌性，全面提升場域防災。

葉惠青表示，此次永餘智能承接台南市和嘉義縣防災微電網建置計畫，從企業場域實證延伸至公共防災領域大規模落地，成為各縣市能源韌性可借鏡的參考案例。