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永悅健康獲永齡、佳格投資 7月底創新板掛牌上市

中央社／ 台北29日電

數位健康科技平台H2U永悅健康以健康數據、AI與預防醫學為核心，預計今年7月底於創新板掛牌上市；董事長陳俊嘉說，最大營收占比為健康媒體廣告，但隨健康資訊平台改採SaaS訂閱制，未來有望超越媒體廣告，力拚明年第4季起單季獲利，後年轉虧為盈。

永悅健康今天舉辦媒體交流會。陳俊嘉表示，H2U永悅健康成立於2013年，起初是為照護鴻海全球員工的健康起家，營運方式主要透過服務健檢機構與企業客戶建立健康數據入口，結合健康媒體「早安健康」與運動社群「運動筆記」累積的數位內容與互動場景，形成從健康內容、健康數據到健康行動的服務生態系，橫跨企業對企業（B2B）、企業對企業再對消費者（B2B2C）及企業對消費者（B2C）等業務。

永悅健康第一大股東為鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會旗下佳綸生技，第二大股東則是佳格食品。

陳俊嘉表示，以目前營收占比來看，永悅健康核心業務中，透過專業平台傳遞健康資訊，協助品牌觸及目標受眾的「健康媒體廣告」占比32%、以及提供雇主健康管理平台與健檢管理平台的「健康資訊平台」與承攬「運動賽事營運」皆占19%，健康商品銷售與電商代營運占17%、公部門專案13%。

根據永悅健康公開說明書，2025年前3季營收為新台幣3.05億元，歸屬於母公司業主虧損1.39億元，每股虧損3.34元。

陳俊嘉表示，目前最大營收占比來自健康媒體廣告，但隨著健康資訊平台改採軟體即服務（SaaS）訂閱制，也就是將原本一次性系統建置收入，轉型以月費或年度合約，建立穩定現金流，平台營收2027年起有望與媒體廣告接近，2028年將超過媒體廣告營收。

此外，永悅健康近年陸續縮減中國大陸及香港子公司營運，並結束電商相關業務，以降低虧損。永悅健康表示，希望明年第4季單季能出現獲利，後年達成全年轉虧為盈目標。

陳俊嘉也表示，第二大股東佳格會投資永悅健康，看重的是透過健康數據與會員生態系，從中可更了解產品銷售對象及健康改善情況；未來永悅將成為佳格的新型態通路，合作已涵蓋衛教、運動賽事、會員行銷等，相關合作有望持續帶動營收成長。

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