永豐餘智慧能源再下一城 永餘智能奪嘉南防災微電網兩大建置案

永豐餘（1907）旗下永餘智能29日宣布，分別取得臺南市及嘉義縣的防災微電網案場，成為經濟部推動「小型防災微電網建置計畫」的重要執行業者。將在臺南市麻豆區、七股區、南化區，以及嘉義縣布袋鎮、義竹鄉、東石鄉及六腳鄉共七處，利用公有場域空間建置防災微電網案場。

經濟部因應去年丹娜絲颱風造成南部多地停電及通訊中斷，啟動「小型防災微電網建置計畫」，鎖定苗栗以南及花東等10個易形成電力孤島縣市優先建置。永餘智能此次拿下兩處示範案場，也成為本波政府防災能源基礎建設的重要參與業者。

永豐餘投控暨永餘智能董事長葉惠青表示，永餘智能憑藉團隊專業背景及實績經驗，以場域韌性、本土設備、管理系統和用能效率等四大優勢，在多家業者競爭中脫穎而出。

永餘智能將整合既有太陽光電系統，配合政府能源本土化政策方向，採用國產設備台塑新智能儲能系統，並導入電力轉換系統、能源管理系統（EMS）及柴油發電機，建置完整防災微電網，實現自主管理發電、儲能、併聯與供電等功能。

平時用電尖峰時段，可進行需量抑低與尖峰負載轉移，有效降低契約容量；一旦遭遇天災停電，場域可立即切換為孤島供電模式，維持緊急照明與維生設備用電，持續供電72小時，以多元化方式加強社區電網韌性，全面提升場域防災。

葉惠青表示，永豐餘在二代創辦人何壽川的領導下，深耕循環經濟領域多年，從自發用電、生質綠電、到智慧能源管理，逐步建立具彈性的分散式低碳能源管理模式。永豐餘是臺灣罕見同時自建表後儲能、推動虛擬電廠、建構微電網的產業先行者，除了提高自發電、生質綠電以及智慧能源系統打造企業能源韌性，亦將發展成熟的技術經驗向外推展。

此次旗下永餘智能承接臺南市和嘉義縣防災微電網建置計畫，從企業場域實證延伸至公共防災領域大規模落地，成為各縣市可借鏡的能源韌性解方，具有指標性的社會意義。