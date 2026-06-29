燁聯不銹鋼7月新價涷漲 結束連續上漲格局

燁聯（9957）29日開出7月新價全面平盤，結束連續數月上漲格局。包括304系列、316L附價以及430系列全部平盤因應。

燁聯指出，美國聯準會於本月中宣布維持基準利率不變，在強勢美元的影響下，基本金屬價格整體呈現回檔走勢。然而，其他主要生產原料價格，如高鎳生鐵及國際廢不銹鋼價格依舊堅挺，維持高檔。

另一方面，本月新台幣貶值幅度明顯，同時在國際運費上漲的因素下，鋼廠面臨生產成本再度提升的壓力。上述因素影響下，7月盤價全部平盤。