基亞異體自然殺手細胞第一/二期人體臨床試驗 收錄第一位受試者

基亞（3176）29日宣布，自主研發異的體自然殺手細胞（Natural Killer Cell, NK）技術 Magicell-NK，於成功大學醫學院附設醫院執行「應用於胰管腺癌或膽管癌患者術後輔助治療，合併化學治療之第一／二期人體臨床試驗」，已成功啟動人體臨床試驗，完成首位受試者收案，本試驗預計最高收案人數為42人。

基亞說明，胰管腺癌與膽管癌的重要性在於兩者均屬於高度惡性的腫瘤，患者即使接受過根治性手術切除，術後的復發率仍然偏高。2023年的研究報告指出，胰管腺癌患者術後五年內的總復發率約為60%至80%，其中，術後六個月內的復發率亦高達25%至38%，顯示患者即使接受標準治療，仍然面臨極高的疾病復發風險。

然而，目前臨床上可供選擇的術後輔助治療方式仍相當有限，亟需發展新的治療策略，以降低術後復發的風險，並延長患者生存期。

本項臨床試驗的一大特色，在於採用基亞自主開發的異體 Magicell-NK 細胞技術，使用健康第三方捐贈者的外周血，在無須進行人類白血球抗原（Human Leukocyte Antigen, HLA）配對的條件下，經基亞 Magicell-NK 專有培養技術大量擴增後，將NK細胞製劑回輸至受試者體內。此治療模式的設計，能在不影響既有的治療安排下，為患者提供更具彈性且便利的細胞治療方案。

若 Magicell-NK 能於本次臨床試驗中證實具備良好的安全性及初步療效，未來有望與化學治療結合，為胰管腺癌及膽管癌患者提供更有效的術後輔助治療方案。同時，也將使基亞Magicell-NK 技術，在異體細胞的應用領域上，建立新的里程碑。

依據世界衛生組織（WHO）2022年最新全球癌症統計，2022年全球新增癌症病例約2,000萬，癌症死亡人數約970萬，全球癌症負擔加重。根據台灣衛生福利部2024年之統計，惡性腫瘤（癌症）仍高居台灣十大死因首位，其中胰臟癌位列惡性腫瘤死亡的第7位。

胰管腺癌或膽管癌屬於高度惡性的腫瘤，術後復發率高，且現行術後輔助化學治療的療效仍有限，臨床治療需求尚未獲得充分滿足。根據2023年的研究報告，胰管腺癌在術後五年內的總復發率為60-80%、六個月內的復發率高達25-38%。倘異體Magicell-NK經臨床試驗中驗證其安全性及療效，未來有機會成為術後輔助治療的新選項，以滿足未被滿足的醫療需求。