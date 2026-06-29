快訊

世足賽／韓媒直言日本實現「脫亞」目標 南韓退到世界足壇邊緣

金曲收視創佳績！她台上熱舞飆收視最高點 許效舜一句話吸92.7萬人搶看

北市前偵查隊長涉貪喝花酒 判刑10年6月、褫奪公權3年

聽新聞
0:00 / 0:00

基亞異體自然殺手細胞第一/二期人體臨床試驗 收錄第一位受試者

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

基亞（3176）29日宣布，自主研發異的體自然殺手細胞（Natural Killer Cell, NK）技術 Magicell-NK，於成功大學醫學院附設醫院執行「應用於胰管腺癌或膽管癌患者術後輔助治療，合併化學治療之第一／二期人體臨床試驗」，已成功啟動人體臨床試驗，完成首位受試者收案，本試驗預計最高收案人數為42人。

基亞說明，胰管腺癌與膽管癌的重要性在於兩者均屬於高度惡性的腫瘤，患者即使接受過根治性手術切除，術後的復發率仍然偏高。2023年的研究報告指出，胰管腺癌患者術後五年內的總復發率約為60%至80%，其中，術後六個月內的復發率亦高達25%至38%，顯示患者即使接受標準治療，仍然面臨極高的疾病復發風險。

然而，目前臨床上可供選擇的術後輔助治療方式仍相當有限，亟需發展新的治療策略，以降低術後復發的風險，並延長患者生存期。

本項臨床試驗的一大特色，在於採用基亞自主開發的異體 Magicell-NK 細胞技術，使用健康第三方捐贈者的外周血，在無須進行人類白血球抗原（Human Leukocyte Antigen, HLA）配對的條件下，經基亞 Magicell-NK 專有培養技術大量擴增後，將NK細胞製劑回輸至受試者體內。此治療模式的設計，能在不影響既有的治療安排下，為患者提供更具彈性且便利的細胞治療方案。

若 Magicell-NK 能於本次臨床試驗中證實具備良好的安全性及初步療效，未來有望與化學治療結合，為胰管腺癌及膽管癌患者提供更有效的術後輔助治療方案。同時，也將使基亞Magicell-NK 技術，在異體細胞的應用領域上，建立新的里程碑。

依據世界衛生組織（WHO）2022年最新全球癌症統計，2022年全球新增癌症病例約2,000萬，癌症死亡人數約970萬，全球癌症負擔加重。根據台灣衛生福利部2024年之統計，惡性腫瘤（癌症）仍高居台灣十大死因首位，其中胰臟癌位列惡性腫瘤死亡的第7位。

胰管腺癌或膽管癌屬於高度惡性的腫瘤，術後復發率高，且現行術後輔助化學治療的療效仍有限，臨床治療需求尚未獲得充分滿足。根據2023年的研究報告，胰管腺癌在術後五年內的總復發率為60-80%、六個月內的復發率高達25-38%。倘異體Magicell-NK經臨床試驗中驗證其安全性及療效，未來有機會成為術後輔助治療的新選項，以滿足未被滿足的醫療需求。

成功大學

延伸閱讀

長聖異體細胞新藥CAR001順利通過一期臨床 將啟動Phase IIa臨床試驗

長聖新藥推進臨床二期

女性別輕忽便祕、小腹凸 醫師警：卵巢癌年輕化趨勢…半數確診已晚期

影／以為只是變胖！女大生腹藏30公分巨大腫瘤 醫：全台首例

相關新聞

燁聯不銹鋼7月新價涷漲 結束連續上漲格局

燁聯（9957）29日開出7月新價全面平盤，結束連續數月上漲格局。包括304系列、316L附價以及430系列全部平盤因應。

豐興、東鋼新價平盤 建築用鋼進到整理期

鋼市進到第3季傳統淡季，29日豐興（2015）廢鋼與鋼筋平盤，東鋼（2006）H型鋼同樣平盤，結束連續12次調漲，建築用鋼行情展開橫向整理。

新店公所旁海砂屋都更動工 新北今年第3案開工 核定量逼近去年全年

新北市新店區公所站附近一處海砂屋都市更新案日前舉行開工動土典禮，象徵自主更新重建再添一例。新北市都更處表示，本案為今年第3件海砂屋都市更新開工案，今年截至6月底已核定4件海砂屋都更案，已接近去年全年核定6件的成果，顯示海砂屋更新推動量能持續提升。

基亞異體自然殺手細胞第一/二期人體臨床試驗收錄第一位受試者

基亞（3176）29日宣布，自主研發異的體自然殺手細胞（Natural Killer Cell, NK）技術 Magicell-NK，於成功大學醫學院附設醫院執行「應用於胰管腺癌或膽管癌患者術後輔助治療，合併化學治療之第一／二期人體臨床試驗」，已成功啟動人體臨床試驗，完成首位受試者收案，本試驗預計最高收案人數為42人。

大摩：GlassBridge 兩年內對光收發模組影響有限

針對上周康寧發布的GlassBridge玻璃光學互連組件，摩根士丹利29日於報告中表示，GlassBridge 對現有的光纖陣列單元 (FAU) 供應商而言，確實是一項潛在的顛覆性技術，不過預期在未來1到2年內，對光收發模組公司的影響有限。

中央卡可負擔住宅？藍黨團怒轟：為黃世杰選情玩拖延戰術

桃園市長張善政力推「可負擔住宅」，自治條例於桃園市議會三讀通過，但行政院日前以「案情複雜、須較長時間審查」為由延長核定期限。桃園市議會國民黨團今痛批，中央根本是為了民進黨桃園市長參選人黃世杰的選情大玩拖延戰術，「賴政府才是真正把負擔與債務留給年輕人的無能政府」，呼籲內政部正視青年困境，停止無謂的政治惡鬥。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。