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中鼎集團三度蟬聯AREA亞洲企業社會責任獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎集團工程事業群執行長李銘賢（左）及永續長何麗嫺於頒獎典禮後合影。圖／中鼎提供
中鼎集團工程事業群執行長李銘賢（左）及永續長何麗嫺於頒獎典禮後合影。圖／中鼎提供

中鼎集團自許為「地球永續的把關者」，憑藉領先業界的綠色工程實力與透明可信的資訊揭露，連續三年於「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA）奪下「企業永續報告獎」。頒獎典禮於6月26日在馬來西亞吉隆坡舉行，中鼎集團工程事業群執行長李銘賢及永續長何麗嫺代表出席接受表揚。

中鼎集團工程事業群執行長李銘賢表示，中鼎身為台灣工程業龍頭，始終致力以工程專業實踐永續；我們自2008年起發行企業社會責任報告書，是台灣工程服務業最早投入非財務資訊揭露的企業之一。面對永續趨勢與產業需求，積極以創新工程技術協助業界綠色轉型，攜手全球合作夥伴實踐淨零，共同以專業為友善地球、守護世界而努力。

在公司治理面向，中鼎以「ESG × AI雙軸驅動」為核心策略，持續強化公司競爭力與永續韌性，積極打造全員實踐永續的企業文化。自2018年推動「全員ESG」以來，中鼎透過制度化機制使永續理念融入日常營運，除藉由ESG獎勵制度、永續推廣大使、永續素養調查及環境月等活動擴大員工參與，更於每次會議前進行「ESG × AI Moment」知識分享。

在環境保護面向，結合智能及綠能應用的創新「綠色工程」，正是中鼎驅動產業轉型的核心解方。在能源與基礎建設領域，以全台電廠及LNG接收站市占第一的實力，承攬國光電廠、通霄電廠二期統包，以及洲際與台塑LNG接收站等多項工程，並進一步整合風電、儲能及智能電網方案，解決AI發展最關鍵的穩定低碳電力痛點。

在社會參與面向，中鼎在營造幸福職場的同時，也致力人才培育與社會共融。集團全球人才培訓的「中鼎大學」數位平台，設有六大學院23個專業學系，累積近1400門課程，並因應趨勢導入淨零、生物多樣性、循環經濟及社會影響力等課程，期透過全方位培訓，全面提升永續競爭力。

中鼎

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