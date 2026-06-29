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迎向國際新篇章 星享道酒店集團攜手萬豪國際打造中部首家雅樂軒酒店

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
星享道酒店將於第3季更名為「台中星享道雅樂軒酒店(Aloft Taichung)」。記者宋健生／攝影
星享道酒店將於第3季更名為「台中星享道雅樂軒酒店(Aloft Taichung)」。記者宋健生／攝影

星享道酒店集團29日宣布，與萬豪國際集團(Marriott International)展開品牌合作。旗下星享道酒店將於2026年第3季更名為「台中星享道雅樂軒酒店(Aloft Taichung)」，這不僅是萬豪國際旗下雅樂軒(Aloft Hotels)品牌首度進駐中台灣，也為台中國際旅宿市場注入全新動能。

此次合作品牌簽約，由星享道酒店董事長劉敏瑛與萬豪國際香港、澳門、台灣及海南地區區域副總裁韋博毅(Richard Boyer)及台灣區域總經理Bastien Giannetti共同主持，不僅是星享道酒店集團發展歷程的重要里程碑，更象徵台中旅宿市場邁向國際化的重要進程。

萬豪國際集團旗下雅樂軒品牌以時尚設計、音樂文化與社交互動聞名全球，深受新世代旅客與商務人士喜愛。

星享道酒店集團則深耕中台灣多年，以惟客思維與細膩服務累積良好口碑。雙方攜手合作，將融合國際品牌標準與在地人文溫度，打造兼具全球視野與城市特色的全新住宿體驗。

隨著台中轉運站、台中國際會展中心、綠美圖及台中大巨蛋等重大建設陸續到位，城市發展與國際交流日益蓬勃，商務與觀光旅運需求持續成長。

劉敏瑛表示，星享道酒店看好大台中發展擴大投入，看好當地發展其品牌價值及管理，於此關鍵時刻攜手萬豪國際，透過全球品牌資源、共同迎接來自世界各地的旅客，同步提升台中的國際觀光的服務價值。

因應這次的品牌盛事，並感謝賓客長期支持，星享道酒店集團旗下「星饗道國際自助餐」特別推出7月限定優惠，平日中午同行有60+樂齡族享全桌7折；軍公教憑證打卡享午間7折、晚餐8折及假日9折。用最豐盛的美食饗宴與澎湃誠意，邀請全台饕客與軍公教同仁共同舉杯，一起大啖美食。

作為中部首家雅樂軒酒店，這座地標的誕生，更象徵星享道酒店集團自台中起家、深耕在地多年後的重要躍升。未來將結合萬豪國際的全球視野與星享道的人文服務精神，以國際規格展現台中魅力，於大台中地區與在地逢甲商圈開創旅宿產業共榮發展的新未來。

雅樂軒品牌以時尚設計、音樂文化與社交互動聞名全球，深受新世代旅客與商務人士喜愛。記者宋健生／攝影
雅樂軒品牌以時尚設計、音樂文化與社交互動聞名全球，深受新世代旅客與商務人士喜愛。記者宋健生／攝影

萬豪國際旗下雅樂軒品牌首度進駐中台灣，也為台中國際旅宿市場注入全新動能。記者宋健生／攝影
萬豪國際旗下雅樂軒品牌首度進駐中台灣，也為台中國際旅宿市場注入全新動能。記者宋健生／攝影

星享道酒店董事長劉敏瑛(左)與萬豪國際區域副總裁韋博毅完成合作品牌簽約。記者宋健生／攝影
星享道酒店董事長劉敏瑛(左)與萬豪國際區域副總裁韋博毅完成合作品牌簽約。記者宋健生／攝影

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