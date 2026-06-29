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在宅醫療商機升溫 台日攜手拚智慧照護落地

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
在宅醫療科技論壇合照。資誠／提供
在宅醫療科技論壇合照。資誠／提供

台灣邁入超高齡社會，在宅醫療與智慧照護需求持續升溫。政府、醫療及產業界人士認為，未來醫療服務將逐步從醫院延伸至家庭與社區，台灣除須發展智慧醫療技術外，也應完善健保給付、法規制度及跨域合作，並借鏡日本推動在宅醫療經驗，加速智慧照護產業發展。

因應高齡化社會加速發展，以及智慧醫療、數位健康應用日益成熟，台灣數位健康產業發展協會與經濟部中小及新創企業署近日共同舉辦「在宅醫療科技論壇暨台日企業醫療媒合會」，由台北市電腦公會、資訊工業策進會執行，並攜手資誠聯合會計師事務所，邀集政府、醫療、產業及學研代表，共同探討在宅醫療發展趨勢、政策方向及產業合作機會。

衛福部主秘劉玉娟表示，隨著台灣邁入超高齡社會，醫療與照護需求正快速轉向社區及家庭，政府將持續推動醫療、長照及社區支持系統整合，透過制度優化與跨域合作，建立更完善的在宅醫療及智慧照護服務體系，讓民眾能在熟悉的生活環境獲得更完整的照護。

台灣數位健康產業發展協會理事長陳瑞杰表示，台灣擁有健保制度、醫療體系及ICT產業優勢，但要讓智慧健康真正落地，仍須串聯醫院、診所、居家照護及科技業者，共同發展符合本土需求且具成本效益的解決方案。他也認為，日本在高齡社會及在宅醫療發展累積豐富經驗，值得台灣借鏡。

經濟部中小及新創企業署署長李冠志指出，高齡化帶動智慧醫療、數位健康及在宅照護需求快速成長，也為台灣中小企業及新創團隊帶來國際合作契機。中企署未來將持續透過展會、國際媒合及跨國合作平台，協助業者拓展海外市場，期待此次台日交流促成更多實質合作。

資誠聯合會計師事務所生醫產業協同主持會計師林冠宏表示，面對高齡化、慢性病管理及醫療資源配置等挑戰，在宅醫療結合數位科技與跨域整合，將成為未來醫療照護的重要方向。不過，在宅醫療不只是醫療服務場域的改變，更涉及商業模式、健保給付、法規制度及跨產業合作等面向，唯有整合醫療機構、科技業者、照護服務及投資等資源，才能加速解決方案落地，建立具規模化及永續性的產業發展模式。

專題演講則聚焦日本在宅醫療發展經驗及台灣長照3.0政策。日本帝人Pharma株式會社BD授權部醫材開發企劃組長前田明寬表示，日本透過政策支持、補助機制及健保給付制度，配合醫療科技發展，讓在宅醫療快速普及，未來台日可進一步深化醫材、智慧照護及醫療創新合作。衛福部長照司司長祝健芳則指出，長照3.0將以「健康老化、在地安老、安寧善終」為核心，強化醫療與長照資源整合，並完善出院銜接、在宅責任醫療及社區照護網絡。

與會業者普遍認為，在宅醫療要真正落地，除了智慧醫療技術成熟，更需要健保給付、法規制度及跨域合作支持，同時發展價格合理、容易導入的智慧醫療工具，才能讓醫療服務真正走入家庭與社區，建立符合高齡社會需求的新照護模式。

健保 健康 經濟部 高齡化

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