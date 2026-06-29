快訊

7月新政來了！北市托育補助調升、敬老卡加碼 首創建築能效減稅5%

台海若明天開戰「美國恐撐不住」專家：最周全戰略也難敵1大軟肋

年輕人沒用過？電話撥「1神秘號碼」秒聽準確時間 內行狂推超實用

美時拿下基因泰克 Xofluza 的首發學名藥證 擴大搶攻美國流感藥物市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

美時（1795）29日宣布，旗下全資子公司Alvogen Pharma US Inc.所屬的Norwich Pharmaceuticals, Inc.已取得美國食品藥物管理局（FDA）核准其Baloxavir Marboxil 錠劑學名藥資格，未來搶攻全美約5,700萬瑞士法郎（約新台幣22.46億元）流感抗病毒物藥物市場商機。

美時說明，該公司透過Alvogen Pharma US Inc.，過去已持續耕耘美國流感藥物市場，這次取得學名藥證的Baloxavir Marboxil錠劑，原廠藥為羅氏集團旗下基因泰克（Genentech, Inc. ）的Xofluza，也是對抗流感的主要藥物。

美時這次拿到藥證的Baloxavir Marboxil 錠劑，為 Xofluza首款獲美國 FDA 核准的學名藥，是一項單劑口服抗病毒藥物，適用於治療 5 歲以上、症狀出現不超過 48 小時之急性無併發症流感患者，包括健康族群及流感相關併發症高風險患者。

此外，該產品亦適用於5歲以上族群於密切接觸流感患者後之預防。根據羅氏（Roche）公布的資料，Xofluza於 2025 年美國市場銷售額約為 5,700 萬瑞士法郎。

美時總經理Petar Vazharov表示：「我們很高興Baloxavir Marboxil錠劑學名藥獲得美國FDA的核准，展現美國團隊的實力，以及美時於重要治療領域發掘、開發並取得首家送件（First-to-File, FTF）資格的能力。美時將在遵循相關保密協議的前提下，持續致力於提升病患取得高品質且可負擔藥品的可近性。」

延伸閱讀

藥華藥創高、保瑞觸漲停 生醫族群為何強漲逾5.5%奪漲幅王？

泰合目標今年9月興櫃轉上市 董事長李世仁期待上市前將有藥物授權成果

生技業母以子貴獲利豐收 鑽石投資醣基股價大漲

科技業搶卡位新興醫療

相關新聞

中央卡可負擔住宅？藍黨團怒轟：為黃世杰選情玩拖延戰術

桃園市長張善政力推「可負擔住宅」，自治條例於桃園市議會三讀通過，但行政院日前以「案情複雜、須較長時間審查」為由延長核定期限。桃園市議會國民黨團今痛批，中央根本是為了民進黨桃園市長參選人黃世杰的選情大玩拖延戰術，「賴政府才是真正把負擔與債務留給年輕人的無能政府」，呼籲內政部正視青年困境，停止無謂的政治惡鬥。

AI 伺服器趕出貨！長榮航總座孫嘉明：急單價「沒有最高、只有更高」

AI伺服器出貨潮持續引爆航空貨運市場，長榮航空（2618）總經理孫嘉明於華盛頓舉行開航活動中表示，AI伺服器已成為推升航空貨運市場的「新嬌客」，電子客戶搶出貨，急單價格幾乎是「沒有最高、只有更高」。

量販改名「萬家福」、超市叫「樂家康」？家樂福：敬請期待

陪伴台灣消費市場近40年的「家樂福」品牌，即將在6月30日後正式走入歷史。隨著法國Carrefour品牌授權即將到期，統一集團接手後的新品牌名稱至今仍未正式揭曉，不過市場再度傳出最新版本，量販店未來可能更名為「萬家福」，超市體系則可能改為「樂家康」，引發外界高度關注。

新青安2.0將排富、限齡、納婚育？李同榮曝最終結果變這樣

針對新青安2.0，社會各界提出許多修正建議。有人主張排富；有人主張設置年齡限制；有人主張購屋總價限制；也有人主張婚育家庭應提高優惠。

新屋有多貴？一表看各縣市買得起的總價和實際價格 這縣市相差2100萬

新屋有多貴？591新建案檢視全台各縣市新建案平均成交總價，並搭配主計總處所公布的2024年平均家庭年所得，估算代表購買力的可負擔總價，發現全台有10個縣市呈現「不及格」狀態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。