美時拿下基因泰克 Xofluza 的首發學名藥證 擴大搶攻美國流感藥物市場

美時（1795）29日宣布，旗下全資子公司Alvogen Pharma US Inc.所屬的Norwich Pharmaceuticals, Inc.已取得美國食品藥物管理局（FDA）核准其Baloxavir Marboxil 錠劑學名藥資格，未來搶攻全美約5,700萬瑞士法郎（約新台幣22.46億元）流感抗病毒物藥物市場商機。

美時說明，該公司透過Alvogen Pharma US Inc.，過去已持續耕耘美國流感藥物市場，這次取得學名藥證的Baloxavir Marboxil錠劑，原廠藥為羅氏集團旗下基因泰克（Genentech, Inc. ）的Xofluza，也是對抗流感的主要藥物。

美時這次拿到藥證的Baloxavir Marboxil 錠劑，為 Xofluza首款獲美國 FDA 核准的學名藥，是一項單劑口服抗病毒藥物，適用於治療 5 歲以上、症狀出現不超過 48 小時之急性無併發症流感患者，包括健康族群及流感相關併發症高風險患者。

此外，該產品亦適用於5歲以上族群於密切接觸流感患者後之預防。根據羅氏（Roche）公布的資料，Xofluza於 2025 年美國市場銷售額約為 5,700 萬瑞士法郎。

美時總經理Petar Vazharov表示：「我們很高興Baloxavir Marboxil錠劑學名藥獲得美國FDA的核准，展現美國團隊的實力，以及美時於重要治療領域發掘、開發並取得首家送件（First-to-File, FTF）資格的能力。美時將在遵循相關保密協議的前提下，持續致力於提升病患取得高品質且可負擔藥品的可近性。」