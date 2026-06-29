攜手伊甸守護銀髮 TEL台灣捐車助長照

「謝謝照顧我們！」77歲的彭爺爺下了車忍不住感謝，他每週三天到醫院回診，因為不便於行，長照專車是首選交通方式。這天搭乘全球知名半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan（下稱TEL台灣）捐贈的全新長照專車，彭爺爺直稱讚：「很好啊！不用擔心來醫院叫不到計程車了！」

台灣於2025年65歲以上老年人口占比正式突破20%，宣告邁入「超高齡社會」，隨著高齡人口逐年增加，長照交通需求持續成長。TEL台灣持續回饋社會，捐贈長照專車予伊甸社會福利基金會，支援大新竹地區的需求。

TEL台灣經營策略處副總陳元士表示：「TEL一直努力為理想的社會貢獻一份力量。我們不只做先進的半導體製造設備，也把企業的社會責任落實到行動上。我們捐贈長照專車，協助伊甸把關懷送進每一次安全、便利的就醫路程，實際讓大家感受，半導體產業也可以很溫暖。」

TEL台灣秉持集團「TEL FOR GOOD」公益精神，捐贈專車關懷長輩長期照護。（圖／TEL台灣）

伊甸基金會執行長何天元說明：「不管在都市還是偏鄉，車輛是長照最大的障礙，很多的服務我們需要和企業合作，TEL台灣願意挹注資源，真的是非常感謝。」伊甸長照交通服務中心主任李功敬表示：「伊甸長照接送的需求量每年都有10%的成長，尤其是尖峰時刻，常常會有民眾訂不到車，TEL提供一台車，每天算下來可以服務8趟，幫助很大。」

秉持集團 「TEL FOR GOOD」 公益精神，TEL台灣持續投入社會關懷，環境保護與科普教育等多元公益行動。此次捐贈長照專車，期盼為高齡者打造更安心、便利的就醫旅程，也讓更多需要幫助的人感受到被照顧的溫暖。未來，TEL台灣將持續攜手公益夥伴，發揮企業影響力，為打造更友善、共融的社會盡一份心力。