礦端供應回升帶動銅價修正 街口投信：下游補庫需求有望支撐銅價

國際銅價上周明顯回檔，主要受到全球上游礦端銅精礦出貨量自4月以來逐步回升，市場對供應短缺的擔憂有所緩解，加上銅價先前處於高檔，使部分終端需求轉趨觀望，削弱短線買盤動能，帶動銅價回落修正。

根據上海有色網（SMM）統計，截至6月25日，中國大陸主要地區銅庫存回升至20.6萬噸。不過，SMM也指出，若銅價持續回落至較具吸引力的區間，下游企業補庫意願可望提升，有助於全國社會庫存重新回到去化趨勢。事實上，隨著銅價大幅修正，上周四（25日）已有部分加工企業開始進場回補原料，顯示低價已逐步吸引終端需求回流，市場正觀察此波補庫需求是否能延續，進一步帶動庫存下降並支撐銅價。

供給方面，雖然全球銅礦供應尚未出現全面性緊縮，但政策與國際貿易變化正持續影響銅原料流向，市場對區域供應與替代來源的關注度持續提升。近期大陸精煉銅進口動能放緩，顯示市場焦點已由全球供應缺口，逐漸轉向區域供需平衡及跨市場套利機會。

此外，中美廢銅貿易結構調整，以及阿聯酋宣布限制廢銅出口，使原本具彈性的再生銅供應來源趨於緊縮。雖然整體銅供應未明顯減少，但高品質可回收原料取得難度提高，將使部分下游業者提高對精煉銅的依賴，有助於支撐後續精煉銅需求。

需求方面，短期市場情緒仍偏向保守，預期銅價仍可能維持區間整理。不過，AI伺服器、高效能運算（HPC）、資料中心、電網升級及新能源等產業持續擴大投資，帶動中長期銅需求維持成長趨勢，也成為銅價回檔過程中的重要支撐。此外，目前中國大陸現貨市場折價仍處相對高檔，顯示終端買盤追價意願有限，市場尚未出現全面性搶貨現象，短線仍以逢低補庫為主。

街口投信表示，近期銅價回檔主要反映市場對供給改善及短線獲利了結的調整，並非需求基本面出現明顯轉弱。隨著價格回落，下游加工企業採購意願已有回升跡象，後續若社會庫存持續下降，可望減緩銅價修正壓力。

街口投信認為，短期銅價仍將受到礦端供應、庫存變化及美元走勢等因素影響，預期維持震盪整理格局。然而，在AI基礎建設、能源轉型及電網升級等長期趨勢帶動下，全球銅需求仍具成長動能。若下游補庫需求持續升溫，加上再生銅供應受限，銅價有望在修正後逐步獲得支撐，投資人可持續關注中國大陸庫存變化、下游採購力道及全球供需結構的最新發展。