電動車浪潮加速！台廠整車、零組件供應鏈可期

隨著各國碳排放法規日益趨嚴，加上政府持續透過補貼、稅務優惠等政策推動新能源車發展，全球汽車產業正加速由燃油車轉向電動車，帶動電動車滲透率持續提升，相關供應鏈與產業需求同步受惠。

根據Grand View Research預估，全球電動車市場規模至2030年可望達6.5兆美元，並於2025年至2030年間維持32.5%的年複合成長率（CAGR），電動車產業仍處於高速成長階段。

另外，法人補充，根據研調機構統計，電動車單車價值約為傳統燃油車的1.3倍至2倍，主要成長動能來自電池模組與功率電子系統等高附加價值零組件，帶動整體供應鏈價值明顯提升。

此外，全球電動車零組件市場規模預估將自2025年的2,521億美元，大幅成長至2035年的1.85兆美元，2026年至2035年年複合成長率（CAGR）達22%，顯示EV供應鏈仍處於高速擴張階段，未來市場成長潛力可期。

事實上，汽車產業鏈主要可分為整車製造與零組件兩大領域。整車廠負責車輛設計、生產組裝及品牌銷售；零組件廠則供應引擎、傳動系統、車身結構、車用電子，以及售後維修所需零件等關鍵產品，為汽車產業重要支撐。

台灣整車廠方面，主要包括和泰車（2207）、中華車（2204）及裕隆（2201）等；汽車零組件廠則有東陽（1319）、帝寶（6605）、和大（1536）及劍麟（2228）等業者，在全球汽車供應鏈中占有一席之地。