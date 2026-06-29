快訊

駕艙機車明開放上路！不用兩段式左轉 但禁行淡江大橋、機車專用道

陸籍網紅偷拍桃機禁攝區還上傳 移民署：2年不可來台

全國最資深！77歲陳龍安接任金門副縣長 網路批評聲浪不斷

聽新聞
0:00 / 0:00

電動車浪潮加速！台廠整車、零組件供應鏈可期

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

隨著各國碳排放法規日益趨嚴，加上政府持續透過補貼、稅務優惠等政策推動新能源車發展，全球汽車產業正加速由燃油車轉向電動車，帶動電動車滲透率持續提升，相關供應鏈與產業需求同步受惠。

根據Grand View Research預估，全球電動車市場規模至2030年可望達6.5兆美元，並於2025年至2030年間維持32.5%的年複合成長率（CAGR），電動車產業仍處於高速成長階段。

另外，法人補充，根據研調機構統計，電動車單車價值約為傳統燃油車的1.3倍至2倍，主要成長動能來自電池模組與功率電子系統等高附加價值零組件，帶動整體供應鏈價值明顯提升。

此外，全球電動車零組件市場規模預估將自2025年的2,521億美元，大幅成長至2035年的1.85兆美元，2026年至2035年年複合成長率（CAGR）達22%，顯示EV供應鏈仍處於高速擴張階段，未來市場成長潛力可期。

事實上，汽車產業鏈主要可分為整車製造與零組件兩大領域。整車廠負責車輛設計、生產組裝及品牌銷售；零組件廠則供應引擎、傳動系統、車身結構、車用電子，以及售後維修所需零件等關鍵產品，為汽車產業重要支撐。

台灣整車廠方面，主要包括和泰車（2207）、中華車（2204）及裕隆（2201）等；汽車零組件廠則有東陽（1319）、帝寶（6605）、和大（1536）及劍麟（2228）等業者，在全球汽車供應鏈中占有一席之地。

電動車

延伸閱讀

十五五經濟隱憂／外銷獨撐經濟 寄望成長新引擎

美國零關稅車今年等不到 國產車、油電車等有望受惠

台股續攻新高峰有底氣 布局 AI 相關台股 ETF 掌握長線行情

AI下一波：滙豐投信揭示兆元級新投資商機

相關新聞

AI 伺服器趕出貨！長榮航總座孫嘉明：急單價「沒有最高、只有更高」

AI伺服器出貨潮持續引爆航空貨運市場，長榮航空（2618）總經理孫嘉明於華盛頓舉行開航活動中表示，AI伺服器已成為推升航空貨運市場的「新嬌客」，電子客戶搶出貨，急單價格幾乎是「沒有最高、只有更高」。

量販改名「萬家福」、超市叫「樂家康」？家樂福：敬請期待

陪伴台灣消費市場近40年的「家樂福」品牌，即將在6月30日後正式走入歷史。隨著法國Carrefour品牌授權即將到期，統一集團接手後的新品牌名稱至今仍未正式揭曉，不過市場再度傳出最新版本，量販店未來可能更名為「萬家福」，超市體系則可能改為「樂家康」，引發外界高度關注。

新青安2.0將排富、限齡、納婚育？李同榮曝最終結果變這樣

針對新青安2.0，社會各界提出許多修正建議。有人主張排富；有人主張設置年齡限制；有人主張購屋總價限制；也有人主張婚育家庭應提高優惠。

新屋有多貴？一表看各縣市買得起的總價和實際價格 這縣市相差2100萬

新屋有多貴？591新建案檢視全台各縣市新建案平均成交總價，並搭配主計總處所公布的2024年平均家庭年所得，估算代表購買力的可負擔總價，發現全台有10個縣市呈現「不及格」狀態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。