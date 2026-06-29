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momo「77樂購季」起跑 參加台東熱氣球活動 力求開啟下半年旺季

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

今年618買氣偏冷。時序將進入下半年暑期旅遊和零售旺季，富邦媒（8454）旗下momo購物網29日宣布，7月1日起祭出「77樂購季」，祭出總規模破千萬回饋。除了線上優惠，momo今年亦首度參與「2026臺灣國際熱氣球嘉年華」，人氣IP momoco與Dr. Kiwi將前進台東鹿野高台。

momo表示，「77樂購季」 自7月1日至7月12日，從保健、家電、美妝、食品、鞋包及跨境等全品類品牌，端出總回饋規模破千萬、全站最高13%回饋。無論是準備出遊、添購換季家電，或補足日常用品的消費者，7月還有一波省錢機會。

其中，7月1日至3日及主場日7月7日是回饋最集中的四個加碼日。，從保健、家電、美妝、食品、鞋包及跨境等全品類品牌，端出總回饋規模破千萬、全站最高13%回饋。

另外，momo首度參加線下大型活動，暑假人氣活動「2026臺灣國際熱氣球嘉年華」將於7月4日至8月20日在台東鹿野高台登場。momo今年首度參與，並於7月16日至19日設置「momo超萌拍照框」，以立體門框結合熱氣球與台東自然景色，讓遊客將藍天、熱氣球及人氣IP momoco、Dr.Kiwi一同收入鏡頭。

富邦媒電商事業資深副總經理洪偉釗表示，觀察暑假消費需求升溫，但消費者也更重視每一筆支出的價值。momo 將攜手品牌夥伴推出77樂購季，透過限時折扣、滿額回饋、品牌加碼與限定體驗，讓消費者買得更省、玩得更盡興。看好抗暑與休閒娛樂需求，本檔活動業績預期將較去年同期達雙位數成長。

momo 熱氣球 台東

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