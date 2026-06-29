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打炒房政策漸進放寬 6月消費者購屋信心回彈1.84點

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
國立中央大學台灣經濟發展研究中心發布最新消費者信心指數(CCI)，與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標，2026年6月調查結果為90.35點，與上月上升1.84點，雖仍落在100以下的悲觀區間，但連續四個月下跌後首見回升，消費者信心已有築底反彈的意味。台灣房屋集團提供
國立中央大學台灣經濟發展研究中心發布最新消費者信心指數(CCI)，與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標，2026年6月調查結果為90.35點，與上月上升1.84點，雖仍落在100以下的悲觀區間，但連續四個月下跌後首見回升，消費者信心已有築底反彈的意味。台灣房屋集團提供

國立中央大學台灣經濟發展研究中心發布最新消費者信心指數(CCI)，與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標，2026年6月調查結果為90.35點，與上月上升1.84點，雖仍落在100以下的悲觀區間，但連續四個月下跌後首見回升，消費者信心已有築底反彈的意味。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，在央行總裁楊金龍表態信用管制「就到這裡」後，6月中旬的央行理監事會議，也決議既不鬆綁也不加碼，現行政策及利率通通不變，在施政穩定的情況下，市場干擾因素淡化；加上Q1央行已適度鬆綁第二屋貸款成數，國銀的不動產放款集中度也有所下降，民眾申辦房貸的難度較過去一、兩年緩和，使消費者對房市的後市發展稍見曙光，信心止跌回彈。

周鶴鳴進一步指出，股市在衝破48,000點後，近期面臨高位盤整，部分居高思危的投資人，不排除獲利了結，將部分資產朝房市配置。

為防豐沛的市場游資轉入房市，周鶴鳴表示，央行的政策調整以「緊抓輕放」為原則，短期內不會大幅度放鬆管制，但從去年下半年以來，政策環境已從過往的逐步加壓轉為漸進放寬，市場也可望緩步回神，因此今年上半年房市交易量雖仍較去年同期縮減，但下半年買氣有機會逐步拉回，全年交易狀況可望與去年持平。

央行 楊金龍

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