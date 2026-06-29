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交通部觀光署首次進軍熊本 「台灣百 Ways」吸破千人蒞臨

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
結合環保永續，邀請日本民眾體驗利用回收布料編織專屬「台灣好運鍋墊」。交通部／提供
結合環保永續，邀請日本民眾體驗利用回收布料編織專屬「台灣好運鍋墊」。交通部／提供

隨著台積電（2330）熊本廠設立，當地掀起友台浪潮與高知名度，為掌握九州市場的強勁潛力，交通部觀光署攜手產官觀光代表團，於25日至29日前進九州，這是台灣觀光首次將推廣觸角延伸至熊本辦理專場推廣，透過B2B商談會與B2C Roadshow雙軌並進，強力宣傳台灣觀光多元旅遊魅力。

交通部觀光署於26日率先在福岡舉辦B2B推廣會，吸引約40位九州重要旅遊業者出席，由觀光署駐大阪辦事處深度推介台灣最新觀光資源、縣市旅遊亮點及獎勵旅遊補助等優惠措施，現場交流熱絡，成功促成台日業者超過百場洽談，期藉由市場熱度轉化為日客來台旅遊動能。

緊接著「2026台遊館in九州」Roadshow活動於6月27日JR博多車站熱鬧登場，活動以「台灣日夜都好玩」為核心概念，融入台灣經典「茄芷袋」三色設計，現場集結國籍航空與台灣代表團共15個創意攤位。

現場由經驗豐富的「Pago鼓隊x虎劇團」帶來熱鬧的扯鈴特技表演，展現台灣熱情好客氛圍；結合環保永續與手作體驗，邀請日本民眾利用回收襪套布料編織「台灣好運鍋墊」及彩繪手染提袋，體會最道地的台灣味。

為提供第一手實用資訊，今年首度增設「Special Talk Show」舞台，由人氣網紅「吉田社長」與台灣觀光業者搭檔，針對不同主題進行深度對談，搭配機票有獎徵答，引發現場民眾熱烈參與，成功掀起台灣旅遊話題風潮。

瞄準熊本直飛台灣開航的熱門話題，第二日的Roadshow活動特別移師熊本城HALL舉行。

現場特別加碼邀請九州知名旅遊網紅ナオヤ（Naoya）、在地主流媒體「熊本リビング新聞社」大談台灣觀光魅力，以及日本知名鐵道攝影師村上悠太與藝人齊藤雪乃分享台灣鐵道漫遊等2場講座，鎖定首遊族及重遊客，展現獨特「台灣百Ways」遊程。

此外，熊本場更邀集台味美食餐車與特色商家進駐，推出「夾取巨大小籠包挑戰」趣味遊戲及集章換好禮活動，共送出超過1,000份台灣精美好禮，現場人氣爆棚。

交通部觀光署表示，隨著桃園、高雄、台南、台中等機場直飛九州航班全面開通，台日兩地旅客互訪便利性已達歷史新高。期盼透過本次在福岡與熊本的活動推廣，讓更多九州民眾看見台灣24小時不打烊的旅遊新魅力。

未來交通部觀光署將持續開發修學旅行、郵輪觀光、美食旅遊及節慶觀光等主題遊程，並與日本旅行社緊密合作舉辦大型募客活動，如6月「野柳石光夜訪女王」活動、「最愛台灣紀行」送客計畫等，吸引更多日本旅客造訪台灣旅遊。

日本民眾開心體驗夾取小籠包遊戲，深化台灣「美食王國」的印象。交通部／提供
日本民眾開心體驗夾取小籠包遊戲，深化台灣「美食王國」的印象。交通部／提供

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