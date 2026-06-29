昶瑞美設廠選址敲定、子公司自動化產線商轉 雙軌布局看好第3季展望

昶瑞機電（7642）於24日至27日同步於海內外參展。除前往美國參加「達拉斯照明燈飾展（Lightovation）」外，旗下全資子公司「昶制科技」也同步亮相「台北國際食品加工機械展」，並於雙展期間釋出多項新產品與自動化解決方案。

昶瑞指出，此次參展達拉斯燈展並發表多款全新設計吊扇，在北美布局上取得了三項重要進展。

首先，昶瑞已進一步確認美國製造的「德州選址方向」，並與客戶取得具體合作承諾，為未來在地化生產及供應鏈布局奠定基礎。

其次，展會期間昶瑞團隊與德州當地政府官員交流，針對無人機產業發展、新創合作計畫及政府補助資源等議題進行討論，規劃透過在地生產模式爭取相關政策及資金支持。

在產品技術上，昶瑞首度展示全新研發的「內轉式DC直流馬達系統」。公司說明，該系統具備運轉靜音、高扭力等優勢，特別適用於120至150吋以上的大型吊扇，後續可望拓展大型商業空間及公共建築應用市場。

在台北展會方面，昶瑞旗下全資子公司昶制科技展出最新的協作型機械手臂應用，該方案可依不同產業需求搭配客製化夾具、吸盤等末端執行器，提供高度彈性的智慧自動化解決方案。

昶瑞透露，除了展會期間吸引食品製造及工具機等產業客戶洽詢，今年上半年部分食品、手工具客戶已完成導入並建置智慧製造產線，顯示相關解決方案已具備成熟的市場應用實績。

總經理楊偉成指出，昶制科技自主研發的RAE圖形化控制系統，可將傳統機械手臂複雜的程式編寫流程轉化為直覺式圖形化操作。

楊偉成表示，針對不同產業需求，該系統提供涵蓋拆棧、開箱、封箱、貼標與堆棧等作業流程的一站式自動包裝解決方案。

該方案同時整合AI視覺檢測及AIoT智慧製造技術，可有效串接客戶的戰情看板或ERP系統。

楊偉成進一步指出，這套系統可有效因應食品產業工廠濕熱環境、高重複性搬運及缺工等挑戰，除了協助客戶提升生產效率，最核心的價值在於透過視覺判定穩定品質，加速智慧製造及數位轉型。

楊偉成透露，這套系統未來亦可協助昶瑞本身，在新產線與海外計畫進行硬體建置。

展望後市，楊偉成強調，未來將持續深化美國市場布局，並以機電核心技術及智慧自動化雙引擎為發展主軸，持續拓展高附加價值產品與解決方案，攜手客戶提升生產效率與市場競爭力。