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「稻草原生漿」免用強鹼 開創綠色包材新商機

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
稻草漿製成之可分解性食品包材-蛋盒。農業部／提供
稻草漿製成之可分解性食品包材-蛋盒。農業部／提供

為推動農業剩餘資源循環利用及淨零減碳政策，農業部農業試驗所近年積極投入稻草高值化應用技術研發，成功利用原本被視為田間剩餘物的稻草，透過機械搓揉與低鹼取漿處理，轉化為稻草漿，開發出食品級潛力包材及可分解性盆器等環境友善產品。

此項技術為稻草創造新的產業利用途徑，轉化為兼具環保與產業價值的循環材料，展現循環農業發展的重要成果。

農試所表示，台灣水稻栽培面積廣大，每年產生約150萬公噸稻草，由於稻草體積龐大且蓬鬆、集運不易及加工再利用成本較高，至今未能充分加值利用。

為提升稻草附加價值，該所開發低污染、低鹼化之纖維處理技術，搭配機械處理，取代傳統稻草製漿製程採用之強鹼性化學藥劑，將稻草轉製為具可塑性與可分解性的稻草原生漿，開創農業循環材料的資源。目前稻草製漿取漿率可達約60%至70%，展現良好的材料化利用潛力。

農試所說明，在食品級包材應用方面，該所運用稻草漿開發紙漿模塑產品，可依不同農產品及食品包裝需求，製成生鮮托盤、蛋盒等包材。

相較於傳統塑料製品，稻草漿包材以植物纖維為主要原料，具有可分解、可塑形及環境負荷較低等優勢，兼顧產品保護與環境永續。未來還可配合食品接觸安全、耐水性、結構強度及量產穩定性等項目進行優化，提升其作為食品級環保包材的應用潛力。

農試所指出，除食品包材，稻草漿也應用於可分解性植栽盆器與育苗容器開發，畢竟農業與園藝生產過程中常大量使用塑膠盆器，若未妥善回收處理，容易造成環境負擔。

以稻草漿製成的盆栽容器，可於換盆或定植後隨時間自然分解，兼具栽培便利性與減塑效益，有助於推動農業生產資材朝向低碳、可循環方向發展。

目前農試所已與廠商合作，成功將稻草漿應用於食品級100%稻草纖維餐盤打樣，並試量產蛋盒及可分解性植栽盆器等產品，展現稻草於綠色產品開發與循環經濟推動上的高度應用潛力與市場可行性。

農試所將持續精進稻草漿製程技術，提升產品耐用性、成形品質與應用穩定度，並攜手產業界推動試量產及商品化驗證，逐步建構從田間稻草回收、纖維化處理到環境友善產品製造的完整循環利用鏈，讓農業剩餘資材轉化為支持永續產業發展的重要資源，實踐循環農業與淨零轉型目標。

稻草漿製成之可分解性盆器。農業部／提供
稻草漿製成之可分解性盆器。農業部／提供

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