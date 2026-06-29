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不只做口罩！台灣醫材大廠 CSD 以四品牌布局健康生活生態系

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
IKIGAI往感官療癒的方向延伸。業者提供
IKIGAI往感官療癒的方向延伸。業者提供

深耕台灣逾八十年的醫材大廠CSD(中衛)，近年透過旗下四個定位各異的品牌，逐步跨出醫療耗材的既有框架，從熟悉的彩色口罩出發，逐步延伸至濕巾、補給飲品與生活風格領域，建構橫跨「預防、清潔、補給、療癒」的健康生活布局。

CSD中衛今年首度於「台灣國際醫療暨健康照護展」中，完整呈現CSD集團多品牌策略的全貌。

近年來，全球健康生活產業快速擴張，根據全球健康機構(GWI)數據，2024年全球健康生活經濟規模已達6.8兆美元(約新台幣215兆元)，預估2029年將突破9.8兆美元(約新台幣310兆元)。

台灣市場亦面臨超高齡社會結構轉變，民眾對預防保健、自我照護與生活品質管理的需求，正從偶發性消費轉向長期、系統性健康投資。CSD總經理張德成觀察到，這個轉變對擁有醫療品質信賴感的品牌而言，正是創造了相對有利的進入條件。

張德成表示，CSD的轉型路徑並非跨界，而是沿著既有能力的邊界延伸—長年累積的品質信賴，成為跨入非醫材類別時的核心資產。

旗下四個品牌也依循這個邏輯各自鎖定不同消費族群與使用情境：中衛口罩守住醫療防護的專業根基，W博拭把這份信賴帶進日常清潔，WATERHIGH瞄準機能補給市場，IKIGAI則往感官療癒的方向延伸。

張德成表示：「多品牌策略的核心邏輯，在於協同效應而非單純的產品線擴張，四個品牌之間，存在從『預防』到『清潔』、『補給』再到『療癒』的使用者旅程串聯，形成完整的健康生活路徑。」

此次醫療展以「CSD品牌生態」為核心概念規劃展區，四大品牌各自設立獨立展示空間，現場並提供試飲與香氛互動體驗，讓參觀者能直接走進每個品牌所代表的生活情境。

張德成說，下一步將持續以台灣市場為基礎，深化各品牌的協同效應，並逐步將這套多品牌生態的經驗，延伸至更多健康生活場景。

CSD中衛於台灣國際醫療暨健康照護展中，完整呈現集團多品牌策略的全貌。業者提供
CSD中衛於台灣國際醫療暨健康照護展中，完整呈現集團多品牌策略的全貌。業者提供

WATERHIGH瞄準機能補給市場。業者提供
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