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長榮航搶攻印度轉機客 拚年底開德里航線

經濟日報／ 特派記者黃淑惠／華盛頓29日電
長榮航空總經理孫嘉明形容，經營策略就是「兵來將擋、水來土掩」。記者黃淑惠／攝影
長榮航空總經理孫嘉明形容，經營策略就是「兵來將擋、水來土掩」。記者黃淑惠／攝影

長榮航空（2618）面對市場變局展現高度信心，總經理孫嘉明形容，瞄準亞洲轉機客需求，已將東南亞旅客轉機前往北美的等待時間壓縮至2至3小時內，印度轉機需求龐大，德里航線拚年底開航。法人也看好長榮航客運網轉機優勢，成推升營運成長動能。

在營收結構方面，北美客運占長榮航空客運營收約四成，北美貨運更貢獻約七成營收，是公司最具含金量的市場。孫嘉明指出，美國投資與商務需求持續擴張，加上東南亞航空公司布局北美市場速度相對緩慢，以及中國大陸航空公司對美增班仍有限，使台灣航空業者迎來新的轉機商機，帶動北美市場今年客、貨運同步維持強勁成長。

全球航空客運市場受地緣政治、供應鏈重組及旅運需求改變影響，「讓美國再次偉大（Make America Great Again）」讓各地往人才往返美國的次數更頻繁；看好印度旅客經台灣轉機前往北美的龐大商機，最快今年底可望開闢桃園－印度德里直飛航線，預計採用A330客機執飛，進一步擴大亞洲轉運北美布局。

北美市場向來是長榮航空最重要的獲利來源，也是全球布局的核心。孫嘉明表示，長榮航空多年來深耕北美航網，目前每周飛航北美98班，透過完整的航班時刻設計及航網串聯，將東南亞旅客轉機前往北美的等待時間壓縮至2至3小時，符合國際旅客最能接受的轉機時間，也成為長榮航空維持北美市場領先的重要競爭優勢。

長榮航空華盛頓新航線的開闢，展現長榮航空深耕北美市場的決心。記者黃淑惠／攝影
長榮航空華盛頓新航線的開闢，展現長榮航空深耕北美市場的決心。記者黃淑惠／攝影

長榮航 印度 長榮

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