快訊

最血腥的伊朗祭典？古老的「阿舒拉節」神秘面紗

科技股以外...金融股也蓄勢待發！專家點名3檔30元以下績優股：EPS成長很亮眼

台中小二暑假作業材料包驚見簡體字…家長傻眼 校方致歉急回收

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 伺服器趕出貨！長榮航總座孫嘉明：急單價「沒有最高、只有更高」

經濟日報／ 特派記者黃淑惠／華盛頓29日電
AI伺服器出貨潮持續引爆航空貨運市場，急單需求再度升溫。長榮航空總經理孫嘉明表示，7月起航空貨運市場急單增溫單價「沒有最高、只有更高」。記者黃淑惠／攝影
AI伺服器出貨潮持續引爆航空貨運市場，急單需求再度升溫。長榮航空總經理孫嘉明表示，7月起航空貨運市場急單增溫單價「沒有最高、只有更高」。記者黃淑惠／攝影

AI伺服器出貨潮持續引爆航空貨運市場，長榮航空（2618）總經理孫嘉明於華盛頓舉行開航活動中表示，AI伺服器已成為推升航空貨運市場的「新嬌客」，電子客戶搶出貨，急單價格幾乎是「沒有最高、只有更高」。

今年貨運AI占長榮航空的貨運營收比重已達4至5成，全球AI伺服器需求持續暢旺，帶動不少客戶積極搶訂包機、包艙，相關需求一路看到今年底都相當熱絡，價格也維持高檔。他認為，全球AI產業對台灣零組件供應鏈依賴度推估高達八成，只要與AI、高科技產業相關的產品，未來市場前景仍相當樂觀。

航空貨運與客運最大的不同，在於貨機包機的燃油附加費採另外計價，在市場需求強勁時，油價成本多由客戶吸收，因此即使國際油價波動，也不會明顯侵蝕貨運收益。

從營收表現也可看出市場熱度。長榮航空目前擁有9架貨機，今年5月貨運營收64.85億元，年增41.54%；5月合併營收223.29億元，年增22.11%，在貨運營推升下，5月合併營收刷新歷史新高，反映航空貨運需求持續升溫。

孫嘉明不諱言的指出，AI熱潮前，周一、周二通常是航空貨量較少的時段，如今許多客戶甚至利用周末加班生產，只為趕在周一、周二立即出貨，貨流型態已完全改變。

長榮航 伺服器 長榮

延伸閱讀

獲利上修AI族群 逢低承接

和碩 AI 伺服器急行軍、2026年拚千億 桃園將租廠擴3倍產能

台股早盤震盪 崇越亮燈漲停、攻上539元

搶進AI基礎建設商機 崇友搶下北士科金仁寶總部大單

相關新聞

AI 伺服器趕出貨！長榮航總座孫嘉明：急單價「沒有最高、只有更高」

AI伺服器出貨潮持續引爆航空貨運市場，長榮航空（2618）總經理孫嘉明於華盛頓舉行開航活動中表示，AI伺服器已成為推升航空貨運市場的「新嬌客」，電子客戶搶出貨，急單價格幾乎是「沒有最高、只有更高」。

量販改名「萬家福」、超市叫「樂家康」？家樂福：敬請期待

陪伴台灣消費市場近40年的「家樂福」品牌，即將在6月30日後正式走入歷史。隨著法國Carrefour品牌授權即將到期，統一集團接手後的新品牌名稱至今仍未正式揭曉，不過市場再度傳出最新版本，量販店未來可能更名為「萬家福」，超市體系則可能改為「樂家康」，引發外界高度關注。

新青安2.0將排富、限齡、納婚育？李同榮曝最終結果變這樣

針對新青安2.0，社會各界提出許多修正建議。有人主張排富；有人主張設置年齡限制；有人主張購屋總價限制；也有人主張婚育家庭應提高優惠。

新屋有多貴？一表看各縣市買得起的總價和實際價格 這縣市相差2100萬

新屋有多貴？591新建案檢視全台各縣市新建案平均成交總價，並搭配主計總處所公布的2024年平均家庭年所得，估算代表購買力的可負擔總價，發現全台有10個縣市呈現「不及格」狀態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。