AI 伺服器趕出貨！長榮航總座孫嘉明：急單價「沒有最高、只有更高」

AI伺服器出貨潮持續引爆航空貨運市場，長榮航空（2618）總經理孫嘉明於華盛頓舉行開航活動中表示，AI伺服器已成為推升航空貨運市場的「新嬌客」，電子客戶搶出貨，急單價格幾乎是「沒有最高、只有更高」。

今年貨運AI占長榮航空的貨運營收比重已達4至5成，全球AI伺服器需求持續暢旺，帶動不少客戶積極搶訂包機、包艙，相關需求一路看到今年底都相當熱絡，價格也維持高檔。他認為，全球AI產業對台灣零組件供應鏈依賴度推估高達八成，只要與AI、高科技產業相關的產品，未來市場前景仍相當樂觀。

航空貨運與客運最大的不同，在於貨機包機的燃油附加費採另外計價，在市場需求強勁時，油價成本多由客戶吸收，因此即使國際油價波動，也不會明顯侵蝕貨運收益。

從營收表現也可看出市場熱度。長榮航空目前擁有9架貨機，今年5月貨運營收64.85億元，年增41.54%；5月合併營收223.29億元，年增22.11%，在貨運營推升下，5月合併營收刷新歷史新高，反映航空貨運需求持續升溫。

孫嘉明不諱言的指出，AI熱潮前，周一、周二通常是航空貨量較少的時段，如今許多客戶甚至利用周末加班生產，只為趕在周一、周二立即出貨，貨流型態已完全改變。