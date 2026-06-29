芒果荔枝首攻歐洲高端市場 賴總統：續拚冷鏈檢疫

賴清德總統29日接見第50屆全國十大傑出農業專家。他表示，美、日已成為台灣農產品前兩大出口市場。就在這個月，台灣的芒果、荔枝及紅龍果，首度外銷歐洲高端市場。政府會持續提升冷鏈技術與防檢疫實力，讓台灣農產品繼續外銷到世界各地。

賴總統致詞表示，台灣以農立國，農業是國家經濟、社會安定的根本，「全國十大傑出農業專家」，被譽為農業界的奧斯卡，這項選拔今年邁入第50屆，意義格外非凡。各位得獎人的成就與貢獻，完整展現了這些年，台灣農業進步升級的三個重要方向。

第一，守護食安、土地與農民的收益；有健康的土地，才有健康的國民。第二，因應氣候挑戰、提升產業價值；面對氣候變化，各位專家是農民的靠山。第三，面向世界，迎向未來；台灣農業不只造福人民，也驚豔全世界。

例如，當全球都在詢問「農業如何達到淨零」時，教授王尚禮已經站在研究農業碳匯和淨零排放的前線，所推動的減碳增匯技術，是台灣邁向2050淨零轉型的重要力量。

賴總統認為，他們的成就，從一粒種子、一株作物、一台機械、一項技術；到一個理論的應用、一個產地的升級、一個制度的建立，都是台灣精神的具體實踐。後續他們將前往汶萊、日本進行國際交流，期許發揮「Taiwan Can Help」精神，深化台灣跟各國的連結，造福更多人。

賴總統說，台灣產業要「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，農業也不例外。台灣的農產品，要降低對單一市場的依賴，也要繼續走向全球多元高端市場。因為中國將農產品武器化，企圖以農逼政，不是藉題禁止輸入，就是提高關稅。

他指出，台灣農產品外銷中國的占比，已經從2015年的20.5%，降到去年的11.5%。而台灣也積極開拓國際市場，因此現在，美國和日本，已經成為台灣農產品的前兩大出口市場。就在這個月，台灣的芒果、荔枝及紅龍果，首度外銷歐洲高端市場。

賴總統表示，這些都是農業部跟農業界共同努力的成果。政府會持續提升冷鏈技術與防檢疫實力，讓台灣農產品繼續外銷到世界各地。

他提到，過去一周，台灣農作物因豪雨嚴重受損，政府密切關注各地災情，已經啟動天然災害現金救助與低利貸款，也將持續協助各項復原工作，讓農民朋友可以盡快恢復正常農作。政府會持續投入資源照顧農民、促進農業升級，讓台灣農業不斷創新壯大，在國際上發光發熱。