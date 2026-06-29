搶攻AI基建商機！崇友拿下北士科金仁寶大樓新梯大案 2028年認列

崇友（4506）積極搶進AI基礎建設商機，29日宣布，承攬北士科T16基地之金仁寶集團總部大樓高階新梯大案，包括總計60台新梯及10台電扶梯，新建工程專案預計將於2028年完工驗收認列。

崇友總經理游本立表示，目前在手訂單維持百億元，未來3年營運動能無虞，隨著全球AI投資浪潮，台灣作為半導體、先進封裝及AI伺服器供應鏈的核心樞紐，正迎來新一輪科技總部與廠辦升級潮，在商用不動產投資需求升溫下，台灣高端電梯市場正迎來新一波升級商機。

此次承攬金仁寶集團總部大樓規劃興建地上55層、地下4層，建築高度達266公尺，為目前全台最高、且電梯使用安裝量最大的AI科技總部大樓，游本立表示，藉由本次承攬此一指標性案源，凸顯崇友於新梯智慧綠能技術規格與高階客製化能力、高妥善率維修保養服務，並致力成為科技產業客戶建立AI生態圈的重要合作夥伴。

崇友憑藉長期深耕國產電梯研發製造、智慧化系統整合及全台維保服務網絡，已建立四大核心技術特色，作為搶進AI基礎建設與高端電梯市場的重要競爭利基。

第一、新一代超高速電梯技術：本案導入國產每分鐘360公尺超高速電梯，首次應用於超高樓層場域，可有效縮短通勤時間並提升人流效率，亦象徵國產電梯運行速度與技術水準之新里程碑。

第二、智能環保與高效節能：採用永磁同步主機(PMSM)，具備高效率、低耗能與高可靠度等優勢，機械效率達95％、節電約35％，且可搭配電力回生裝置，可將電梯運轉過程中產生的能量回收再利用，最高可達45％節能效果，有助降低整體能耗並提升建築節能效益。

第三、物聯網電梯與雲端監控系統主動防護：透過電梯整合連網技術及自行開發雲端電梯監控系統，可即時掌握電梯運行與設備狀態，並整合維保服務，異常時可即時通報與派工，將安全管理由被動轉為主動防護，提升電梯運行安全與維修效率。

第四、AI派車群控管理：透過自動群組管理、樓層分區、時段運行分析及乘載需求進行智慧最佳化派車，有效提升人流運輸效率、縮短等待時間，並降低不必要運轉耗能，強化高端電梯案源人流輸送效率與效能管理。

展望未來，游本立指出，觀察2026年上半年全台商用不動產交易市場已達1,528億元，成交規模再創新高，看好在AI投資外溢效應帶動下，國內科技總部大樓、研發中心與商用不動產需求熱絡，有助於創造高端電梯市場具備良好成長空間。

未來將持續以超高速電梯、智慧節能、物聯網監控、AI派車群控及完整維保服務作為核心競爭力，積極參與AI科技總部大樓、商辦、廠辦及大型公共建設等案源，擴大高端新梯與汰舊換新市場布局，以期增添未來營運良好成長動能。