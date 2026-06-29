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打造內湖宜居新地標 北市「575專案」首案成功簽約

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
北市危險建築物575專案計畫第一案「內湖康樂街136巷公辦都更案」29日舉行簽約典禮，由臺北市長蔣萬安及副市長張溫德、招商最優申請人暐傑建設股份有限公司董事長辜耀興等人共同出席。圖／台北市政府提供
北市危險建築物575專案計畫第一案「內湖康樂街136巷公辦都更案」29日舉行簽約典禮，由臺北市長蔣萬安及副市長張溫德、招商最優申請人暐傑建設股份有限公司董事長辜耀興等人共同出席。圖／台北市政府提供

告別危險海砂屋，住戶不再心驚驚！臺北市危險建築物575專案計畫第一案「內湖康樂街136巷公辦都更案」29日舉行簽約典禮，由臺北市長蔣萬安及副市長張溫德、招商最優申請人暐傑建設股份有限公司董事長辜耀興等人共同出席，全案預計投入約22億元，以「東湖之水、城市綠巢」為設計核心，並以綠廊串聯、鄰里客廳及城市降溫的三大策略打造山水環抱的城市節點。

蔣市長表示，本案為市府公告列管須拆除重建之高氯離子混凝土建築物（海砂屋），具更新急迫性，自113年受理申請以來，市府團隊積極協助方案評估及相關整合作業，協助評估防災型容積獎勵，爭取容積獎勵達100%，展現市府推動危險建築更新的決心。本案更獲得住戶100%支持，充分展現社區高度共識與凝聚力，落實公辦都更「自助人助、公私協力」的精神。

本案位置緊鄰東湖國中及五分埤生態濕地，車程5分鐘內可達捷運東湖站與內湖國小，生活機能完善。更新後規劃興建1棟21層RC構造住宅大樓，並導入綠建築銀級、智慧建築銀級、耐震標章及建築能效1plus標準，針對結構安全、耐候減碳、都市減災及環境友善等面向加強整體規劃設計，以提升居住安全與生活品質。全案預計122年完工。

北市府表示，為加速臺北市危險建物更新，危險建築物575專案於今（115）年4月29日起擴大受理對象，屬於本府公告列管須拆除重建的高氯離子混凝土建築物、紅黃單建築物及耐震能力不足而有明顯危害公共安全認定的建築物，經劃定更新地區後，整合第一階段都更意願超過50%，且尚未辦理自辦公聽會，即可申請參與，歡迎有需要的市民踴躍申請。

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