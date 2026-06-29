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崇友：承攬北士科金仁寶總部高階新梯 拚2028年驗收

中央社／ 台北29日電

電梯大廠崇友今天宣布，承攬台北市北士科T16基地金仁寶集團總部大樓高階新梯案，總計60台新梯和10台電扶梯，新建工程專案預計2028年完工驗收，墊高在手訂單接近新台幣百億元，未來3年營運成長可期。

崇友總經理游本立上午在記者會指出，AI基礎建設、科技總部大樓、研發中心和商用不動產投資需求升溫，台灣高階電梯市場迎接新一波升級商機，這次承攬案導入國產每分鐘360公尺新一代超高速電梯技術，首次應用於超高樓層場域。

崇友說明，北士科金仁寶集團總部大樓，規劃興建地上55層、地下4層，建築高度達266公尺，是目前全台最高、電梯使用安裝量最大的AI科技總部大樓。

崇友指出，今年上半年全台商用不動產交易市場規模估新台幣1528億元，成交規模再創新高，看好AI投資外溢效應帶動，國內科技總部大樓、研發中心與商用不動產需求熱絡，有助營造高階電梯市場成長空間。

展望未來營運，游本立表示，未來持續以超高速電梯、智慧節能、物聯網監控、AI派車群控及完整維保服務為核心競爭力，積極參與AI科技總部大樓、商辦和廠辦及大型公共建設等案源，擴大高階新梯與汰舊換新市場。

北士科

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