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搶進AI基礎建設商機 崇友搶下北士科金仁寶總部大單

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
崇友總經理游本立。記者林海／攝影
崇友總經理游本立。記者林海／攝影

搶進AI基礎建設商機，崇友總經理游本立表示，承攬位於北士科的金仁寶總部，包括60部新梯與10台電扶梯，將於2028年完工，進一步墊高在手訂單達到近100億元水準，有助於支撐未來三年營運動能。

游本立表示，隨著AI基礎建設、科技總部大樓、研發中心與商用不動產投資需求升溫，台灣高端電梯市場正迎來新一波升級商機，此次承攬金仁寶集團總部大樓規劃興建地上55層、地下4層，建築高度達266公尺，為目前全台最高、且電梯使用安裝量最大的AI科技總部大樓。

游本立表示，台灣隨著AI發展，新增相當多的企業總部，其中金仁寶是最高的一棟，過去台北至發展主要集中在東西軸，而台北站前新光大樓、台北101都由崇友承攬，但北區則沒有較突出的高樓，金仁寶大樓更將設置自主研發、每分鐘可達360米的高速電梯。

游本立指出，此次承攬案金額大於2億元，希望藉由此一指標性案源，凸顯崇友於新梯智慧綠能技術規格與高階客製化能力、高妥善率維修保養服務，並致力成為科技產業客戶建立AI生態圈的重要合作夥伴。

游本立也說，觀察2026年上半年全台商用不動產交易市場已達1528億元，成交規模再創新高，看好在AI投資外溢效應帶動下，國內科技總部大樓、研發中心與商用不動產需求熱絡，有助於創造高端電梯市場具備良好成長空間。

游本立表示，台灣今年的營建業處於下坡，以接單來說，今年前6月與去年持平，但預估營收、獲利都有機會超過去年，但要有雙位數成長比較困難。

游本立指出，未來將持續以超高速電梯、智慧節能、物聯網監控、AI派車群控及完整維保服務作為核心競爭力，積極參與AI科技總部大樓、商辦、廠辦及大型公共建設等案源，擴大高端新梯與汰舊換新市場布局，以期增添未來營運良好成長動能。

北士科

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