高鐵治理再創佳績 惠譽信評調升評等至 AAA

惠譽信用評等公司（Fitch Ratings，惠譽信評）日前宣布，調升台灣高鐵公司長期信評等級至最高等級之AAA(twn)，展望維持「穩定」，同時確認「F1+(twn)」的短期評等。

高鐵公司表示，獲得國際評等機構肯定，將信用評等由AA+(twn)調升至最高等級AAA(twn)，是對公司致力於健全財務體質、提升營運績效及加強風險管理能力的最高肯定。台灣高鐵將更加積極發揮國家交通動脈的角色，期望帶動產業連結、城市發展，為民眾創造更加優質、高速的美好生活。

自營運以來，高鐵公司一直致力於改善財務結構，經由良好的資金管理作為，達到持續優化財務狀況並降低流動性風險的目標，讓高鐵公司有穩健的財務體質作為穩定營運的堅實基礎。

台灣高鐵新世代列車N700ST，即將於7月從日本出廠，自8月起12組新車將陸續運抵台灣，並自明年開始投入營運。新車到位後，台灣高鐵車隊規模將增加至46組列車，可在尖峰時段有效提升運能達25%，為旅客提供更加優質、舒適且充足的旅運服務。

同時，台灣高鐵即將迎來通車營運屆滿20周年的里程碑，配合新世代列車導入，刻正積極推動各項「高鐵2.0」工作，提升各項營運設備、增加維修能量並強化營運安全，希望以全新的品牌形象，感謝旅客20年一路走來的陪伴與支持，更為高鐵永續經營、持續引領國家發展奠定重要基礎。