量販改名「萬家福」、超市叫「樂家康」？ 家樂福：敬請期待

陪伴台灣消費市場近40年的「家樂福」品牌，即將在6月30日後正式走入歷史。隨著法國Carrefour品牌授權即將到期，統一集團接手後的新品牌名稱至今仍未正式揭曉，不過市場再度傳出最新版本，量販店未來可能更名為「萬家福」，超市體系則可能改為「樂家康」，引發外界高度關注。

對此，家樂福回應，基於授權合約範圍及相關法規，6月30日前得使用舊品牌名稱、7月1日後才得使用新品牌名稱，敬請期待。

隨著7月1日品牌轉換日逼近，賣場內商品調整動作也明顯加快。近期愈來愈多統一集團自有品牌「UNI DESIGN」商品陸續換裝上架，包括礦泉水、衛生紙、非籠飼雞蛋、垃圾袋等品項已率先進入門市；同時也有不少消費者在社群平台留言敲碗，希望「UNI DESIGN」未來能推出更多過去家樂福自有品牌受歡迎的商品，包括水餃、沐浴乳、洗潔精、寵物罐頭、蔥抓餅等。另一方面，也有人趁品牌切換前到賣場尋寶，搶買仍在架上的家樂福品牌商品，直言「再不買可能就沒了」，讓家樂福自有品牌商品意外掀起一波倒數搶購潮。

除了商品端率先變化，會員系統也開始進入切換階段。根據近期流出的會員通知，現行家樂福APP將於6月29日晚間停止使用，6月30日起正式啟用全新品牌APP，各門市既有LINE社群也將自6月26日起陸續停止服務，後續重新建立新品牌社群，顯示會員與數位系統已開始全面轉軌。

引發市場關注的還有，員工社群近期也傳出內部已開始進行全面「去家樂福化」作業。除要求繳回員工制服外，店內所有印有家樂福字樣的大型輸出物、手推車、掛衣架及各項器材設備均陸續撤換。店招方面，部分門市已陸續開始拆除招牌作業。