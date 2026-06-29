新青安2.0陷設限爭議 李同榮籲廢專案、改推「首購安心成家」

新青安2.0尚未正式定案，社會各界已提出許多修正建議。房市趨勢專家李同榮提出，廢除原有「新青安」專案，重新定義「首購安心成家」專案。政策只須5招，由繁化簡，首購每人一生一次優惠，避免一刀切看似公平卻不公平的限制措施，並把它變成常態性政策，補貼方式與貸款上限額度可依利率調幅與房價漲跌指數定期調整。

各界對新青安2.0政策建言的出發點都是希望避免資源遭到濫用，維護社會公平。然而，當限制愈來愈多，制度是否反而愈來愈複雜？真正的首購族是否反而成為最大的受害者，這正是新青安2.0目前最大的考驗。

目前民間團體提出的方向，大致可歸納為六項，一、限定真正首購。二、所得排富，並納入資產審查。三、貸款能力與購屋總價掛鉤。四、設置申請年齡上限。五、提高婚育家庭優惠。六、新增子女後給予更長寬限期。

李同榮表示，這些建議共同目的只有一個，讓政府資源真正留給需要的人，因此是目前政府傾向參考採納的政策，但也可能是由簡化繁的錯誤政策。

李同榮直批，民間團體建議的問題不在方向是否正確，而在「限制愈來愈多」，如果所有建議全部納入，新青安2.0可能變成，要查是不是首購、要查收入、要查財產、要查房價、要查年齡、還要查婚姻、生育狀況。原本簡單的首購政策，最後可能演變成行政成本極高、民眾申請困難的新制度。政策愈修愈複雜，不一定愈公平。有時候，公平的政策反而變成新的不公平政策。

李同榮進一步分析，新青安2.0真正應修正的是定義問題，把新青安重新定義為「首購安心成家」專案，再防止原來政策的漏洞，而不是增加各種限制。真正需要嚴格查核的是：是否真的屬於一生第一次購屋？以及是否真正自住？只要建立完善的查核制度，例如：此生第一次購屋、五年不得出租、轉售套利、落實自住查核。其實就已經可以防止大部分投資客利用政策套利的漏洞。

李同榮強調，目前討論最多的是年齡限制、所得排富、總價限制。但台灣各地房價差異極大，人生購屋時點也已完全改變。另一方面，四十歲、甚至五十歲才第一次買房的人愈來愈多。科技業、高薪專業人士收入高，但未必已有房產。如果用固定數字畫一條線，線內就是公平，線外全部排除，這其實不是公平，而是最簡單的行政管理。真正公平，應該是依政策目的，而不是依行政便利。

新青安2.0應回歸政策初心重新定義政策主軸，新青安重新定義只有一句話「首購安心成家」，以「一生一次首購自住」作為唯一核心資格。不要把首購政策變成一套層層設限的資格審查制度。政策愈單純，民眾愈容易理解，也愈容易真正照顧到首購族。

李同榮建議，政府可掌握五項原則，政策由繁化簡且達一致性，第一，定義清楚「一生一次首購」：避免投資客利用制度，不斷套利。

第二，嚴審5年寬限期：嚴格查核五年寬限期資格，與申請人未來本金攤還能力，並嚴格稽核自住事實。

第三，不採一刀切政策：避免因年齡、所得或總價等單一標準，用一刀切方式，誤傷真正需要協助的首購家庭。

第四，設為永久常態性政策：利率補貼方式與貸款上限額度，宜依利率調幅與房價漲跌指數定期調整，才能視為名符其實的首購安心政策。

第五，婚育政策與首購政策分流：婚育可以鼓勵，但不宜作為首購政策的主要門檻，讓政策回歸各自目的。

李同榮指出，真正好的政策，應該是簡單、清楚、容易執行，同時能精準照顧真正需要的人。如果把所有建議都納入，最後形成一套複雜且充滿例外的制度，不僅增加行政成本，也可能讓真正的首購族望之卻步。「首購安心成家」真正應該追求的，不是「一刀切的公平」，而是「一生一次首購自住」的公平。