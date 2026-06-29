在宅醫療科技論壇暨台日企業醫療媒合會 聚焦在宅醫療及智慧照護

為促進台日雙方醫療科技、智慧照護及健康產業交流合作，台灣數位健康產業發展協會與經濟部中小及新創企業署日前舉辦「在宅醫療科技論壇暨台日企業醫療媒合會」，匯聚來自政府、醫療、產業及學研領域的專業人士，共同探討在宅醫療的發展趨勢、政策方向與產業合作機會。

這次論壇由台北市電腦公會及財團法人資訊工業策進會為執行單位，攜手合作單位為資誠聯合會計師事務所。

衛生福利部主任秘書劉玉娟致詞指出，隨著台灣邁入超高齡社會，醫療與照護需求正快速轉向社區及家庭場域，如何強化醫療照顧銜接、提升照護可近性與整合性，已成為政策推動的重要方向。衛福部將持續推動醫療、長照及社區支持系統的整合發展，透過制度優化與跨域合作，協助建立更完善的在宅醫療與智慧照護服務體系，讓民眾能在熟悉的生活環境中獲得更適切的照護支持。

台灣數位健康產業發展協會理事長陳瑞杰表示，在宅醫療與數位健康將是台灣醫療轉型的重要關鍵。台灣雖擁有完善的健保制度、健全的醫療體系，以及深厚的ICT產業基礎，但若要真正推動智慧健康落地，仍需進一步串聯醫院、診所、居家照護體系與科技業者，共同打造符合本土需求、具合理成本且能實際導入各類照護場域的解決方案，補足大健康產業的最後一哩路。

他也指出，台灣可借鏡日本在高齡社會、在宅醫療推動及智慧照護整合上的發展經驗，從制度設計、跨域合作到服務模式創新中汲取做法，加速台灣數位健康與居家照護產業的成熟與升級。

經濟部中小及新創企業署署長李冠志表示，隨著全球高齡化趨勢加速，智慧醫療、數位健康與在宅照護已迅速成為國際市場高度關注的關鍵領域，也為台灣中小企業與新創團隊帶來龐大的創新發展與國際合作機會。他指出，中企署近期已與亞利桑那州商務局簽署新創合作備忘錄，雙方將就政策交流、生態系鏈結、商務考察及新創媒合等面向展開策略合作。

未來，中企署也將持續透過展會平台、國際媒合及跨國合作機制，協助台灣業者鏈結海外市場、資金與策略夥伴，並期待本次台日媒合會能促成更多實質合作，進一步拓展在宅醫療與智慧照護領域的新商機。

資誠聯合會計師事務所生醫產業協同主持會計師林冠宏表示，在宅醫療不僅是醫療服務場域的轉變，更牽涉商業模式、支付制度、法規環境與跨產業合作等多重面向，唯有透過醫療機構、科技業者、照護服務與投資生態系共同參與，才能加速解決方案落地，形成具規模化與永續性的產業發展模式。

衛生福利部長期照顧司司長祝健芳以「長照3.0醫療照顧銜接整合推動策略」為題進行分享時表示，在長照2.0整體服務滿意度已達九成的基礎上，政府正積極推動長期照顧十年計畫3.0。她指出，長照3.0將以「健康老化、在地安老、安寧善終」為核心願景，透過醫療與長照資源的整合銜接，打造更完整且具延續性的照護支持體系。

祝健芳進一步說明，未來政策推動方向將聚焦於社區照顧體系建置、住宿式機構及多元照護服務發展，以及醫療網絡的串聯合作，讓民眾從出院準備、返家照護到長照服務之間的銜接更加順暢。同時，政府也將強化資訊整合與健康照護連結，提升安寧照護品質，推動減少不必要就醫的照護方案，建置在宅責任醫療照護網絡，並優化出院準備銜接長照服務的流程。