遠百超級年中慶開跑 攜手中國信託最高回饋16%

迎接暑假消費旺季，遠東百貨將於6月30日至7月19日推出年度重點檔期「遠百超級年中慶」，全台11店同步祭出服飾、美妝、國際精品、保健器材、大家電及人氣餐飲等多重優惠，結合遠百APP會員專屬回饋、銀行刷卡禮及限量來店禮，打造今夏最有感的購物盛會。活動期間除推出多項滿額贈禮及分期加碼優惠外，更攜手中國信託商業銀行推出獨家刷卡回饋，滿足消費者從日常採購到高單價消費的多元需求。

遠百超級年中慶首13日（6月30日至7月12日）推出重點回饋活動，百貨服飾當日累計滿5,000元送400元，遠百APP會員再享單筆滿5,000元加贈100元電子券。全檔20天保健器材單筆滿5,000元送500元；大家電單筆滿1萬元送1,000元，提供消費者換季採購與居家生活升級最佳時機。

活動期間持指定銀行信用卡於全館(3C除外)單筆滿6,000元分6期即送200元。首13日於遠百信義A13、遠百桃園、板橋大遠百、遠百竹北、新竹大遠百等店，購買國際精名品單筆滿1萬元分6期送500元，其中台中大遠百國際精名品指定櫃單筆滿1萬元分6期送300元，提供更多元的回饋選擇。

此外，遠東百貨攜手中國信託歡慶60周年，祭出獨家刷卡回饋。首13日（6月30日至7月12日）持中國信託信用卡於全館（精品、大家電除外）單筆消費滿1萬元並分6期，即可獲得600元；累計最高可兌換6,000元，搭配滿額贈及遠百APP會員加碼最高回饋率上看16%，讓消費者輕鬆享受超值購物優惠。

除了購物優惠外，遠百APP金級會員還可享有專屬來店禮。自7月2日起，憑全館當日單筆消費滿1,000元發票，即可兌換外銷等級「台南愛文芒果」乙顆，數量有限、送完為止。香甜飽滿的台南愛文芒果不僅是夏季人氣水果，也為消費者帶來專屬於盛夏的甜蜜滋味。

超級年中慶開跑首日，特別於板橋大遠百舉辦年中慶誓師活動，邀請中信兄弟農場主管周思齊及Passion Sisters到場為年中慶加油打氣。現場除安排限量粉絲拍照見面會，更準備台南愛文芒果贈送前100名排隊民眾，將盛夏最具代表性的在地水果與消費者分享，打造兼具購物、娛樂與互動體驗的年中慶開幕盛會。打造兼具購物、娛樂與休閒的年中慶體驗。