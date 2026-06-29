生技ESG標竿！東生華AREA榮獲企業治理獎、蟬聯社會公益獎

東生華（8432）29日宣布，由亞洲企業商會主辦、譽為「亞洲ESG奧斯卡」的「2026 AREA 亞洲企業社會責任獎」近日揭曉評選結果。東生華憑藉嚴謹的營運透明度與健全決策，獲得「企業治理獎（Corporate Governance）」；此外，東生華因深耕多年的偏鄉關懷與生物多樣性專案成效卓越，更強勢「蟬聯社會公益發展獎（Social Empowerment）」，展現將ESG深化為企業核心DNA的亮眼成果。

現代投資人評估企業價值，已從財務表現延伸至治理韌性。東生華今年榮獲「企業治理獎」，核心關鍵在於董事會與永續發展委員會的高效運作，透過高度透明的資訊揭露、嚴格的風險控管，以及保障利害關係人權益。這份國際大獎不僅強化了市場與股東對東生華長期發展的信心，更樹立了生技醫藥產業在誠信經營上的新典範。

除了在治理層面交出漂亮成績單，東生華更連續兩年榮獲「社會公益發展獎」。東生華將環境友善與社會共融緊密結合，今年5月，由總經理楊思源親自率領團隊，再次走入苗栗楓樹窩契作田區，親手建立「猛禽棲架」，利用黑翅鳶等猛禽的自然生態鏈協助農友友善捕鼠。

令人振奮的是，這項長期推動的生態共耕計畫已傳出捷報。根據最新生態監測數據顯示，在東生華與農友長期的友善土地契作下，該田區的石虎活動數量與現蹤頻率確實顯著增加。東生華用實質數據證明，企業的公益投入不僅能守護在地農民，更能為台灣的生物多樣性復育做出實質貢獻，成為蟬聯國際大獎的關鍵基石。

東生華表示，蟬聯與榮獲 AREA 國際雙重大獎，是全體同仁與合作夥伴共同努力的成果。未來，東生華將持續秉持以人為本的精神，業務上加速引進創新的 Total Solution 產品組合，落實環境與社會關懷，將永續治理轉化為核心競爭力，致力成為亞洲開發及行銷的最佳策略夥伴。