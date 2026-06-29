打造「五個新聖淘沙」 賴正鎰：台灣觀光不能只塞在雙北

全國觀光旅館公會理事長賴正鎰今天表示，疫後各國競相增設景點、搶攻國際客源，台灣不能再靠單點補助與節慶活動拚觀光，建議政府效法新加坡聖淘沙，在台灣布局五處大型觀光特區，才能帶動兆元觀光經濟。

根據觀光署2024年調查顯示，國際旅客到訪北部比率達88%，東部僅3.5%、離島0.6%。再依2025年觀光旅館營運月報，非本國籍旅客住宿客人次共478.9萬人次，其中，雙北合計334.6萬人次，占全台69.9%。

數據顯示「近七成非本國籍觀光旅館住宿客人次，集中雙北」，且前十名排行，集中在六都與新竹縣市的都會區，風景區縣市僅有宜蘭與南投。

賴正鎰指出，問題不在中南部、花東與離島缺乏魅力，而是欠缺能讓旅客從都會延伸、停留三至五天甚至一周的完整產品，包括交通接駁、優質旅宿、文化娛樂、會展活動及國際行銷。現在幾乎都靠雙北地區的旅宿與交通來承受大量旅客壓力，其他地區卻未能充分分享觀光紅利，正是台灣觀光的結構性失衡。

他說，去年來台旅客857.5萬人次，雖年增約9.12%，仍僅恢復至2019年外客入境高峰的72%。儘管國發會已提出2030年觀光產值兆元目標，若缺跨部會決策平台與大型旗艦投資，恐淪為口號。

台灣不缺山海、溫泉、文化與海島資源，缺的是國家級整合與長期投資；觀光政策應從「景點很多、停留不夠久」，轉向「五大國際度假目的地、全島共享觀光紅利」的新戰略。

他表示，十二年前即建議台灣效法新加坡聖淘沙，在台灣布局五處大型觀光特區，如今重提「五個新聖淘沙」構想，建議五個觀光特區可依地方條件發展：

(一)石門金山萬里區，結合溫泉、海岸生態。

(二)桃園復興鄉拉拉山，串聯神木群、山湖、農遊。

(三)合歡山清境風景區，高山景緻與杜鵑花海都很有特色。

(四)阿里山草嶺竹山風景區，可觀雲海與櫻花，慢旅，生態與原民文化，可從阿里山來吉部落，拉一條纜車直達阿里山上，可以節省一個半小時的車程。

(五)嘉義大埔與台南交界的曾文水庫風景區，坐擁煙波浩瀚的山水之色，很適合發展湖景與水域觀光。

他說，中央應大膽放手去做，並主導特區前期土地盤點、環境承載評估、基礎建設與法規整合，完成可招商的「熟地」與投資條件後，面向全球招商，引進國際級連鎖飯店品牌、會展營運商、文化娛樂內容商與大型旅遊資本。

地方政府要趕緊做的是搭舞台、訂規則、補足交通與公共設施；民間則負責投資、營運與創造國際市場產品。如此才能避免地方政府各自招商、各自規劃，最後形成低效率、同質化競爭，這項「五個新聖淘沙」計畫，也應成為行政院推動「全島觀光經濟圈」的核心工程。

他建議行政院成立副院長層級「觀光國家隊」，統合中央與地方分工任務，完成土地盤點、環境承載評估、交通公共設施及法規整合，形成可招商的投資條件，吸引國際飯店、會展、文化娛樂及旅遊資本。

另並籌設「台灣觀光產業研究院」，長期追蹤留宿、消費、交通、投資效益與人才缺口等議題，從產、官、學來整合資源，為觀光困境提供解決與升級之道。