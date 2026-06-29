新青安也救不了？全台逾半縣市買房「不及格」天龍國年收200萬也難買

根據591新建案統計，檢視全台各縣市新建案平均成交總價，並搭配主計總處所公布的2024年平均家庭年所得，估算出代表購買力的可負擔總價，發現全台竟有過半數縣市呈現「不及格」狀態；其中差距最大仍是台北市，平均家庭所得雖高達180萬元、僅次於新竹縣市，但可負擔總價與新案成交總價仍相差逾2千萬元，可說是全台最不友善的購屋地區。

另外新北市、台中市、彰化縣及基隆市等地，差距則介於200至400萬元之間，再次印證「買房是理想，房價很現實」的巨大鴻溝。

591新建案指出，即便是用最寬鬆的新青安「開好開滿」來試算，仍有過半縣市購買力追不上房價，更別提實際上還有貸款總額限制，甚至是銀行房屋鑑價等變數，貸款不如預期是家常便飯，換句話說，實際可負擔的總價恐怕只會更加縮水，這也讓一般想購屋的家庭，只能在理想與房價之間苦苦掙扎。

至於近期市場傳出新青安2.0將納入排富條款，591新建案直言，從數據來看，平均家庭年所得200萬元固然屬於中高所得族群，但在雙北及部分高房價區域，扣除生活等必要支出後，這類族群未必仍有能力買得起新房，而這次若被排除新青安2.0之外，未來是否會像高齡首購族一樣成為政策孤兒，值得關注。

觀察各縣市，房價與購買力最失衡仍集中在六都。以台北市為例，目前即便是面積10坪左右的套房產品，總價都要1,500萬元以上，更別提2至3房的住宅產品，倘若再加上車位價位更是驚人。以文山區指標案「元利四季莊園」為例，目前每坪行情已突破105萬元，平均總價逼近4,500萬元，即便如此，在北市也仍非最高價產品，突顯出想在天龍國成家有多麼困難。

緊接在後的新北市與台中市，即便收入位居前段班，但消費者面對總價平均2千萬以上的新案，依舊只能望屋興嘆。以新北市來說，近年在房市多頭及蛋黃區外溢效應下，精華地段指標案單價動輒百萬，過往被視為蛋白區的林口及土城，部分個案在重劃區助推下單價也飆升至6、7字頭，導致總價一路走高，更壓得購屋族喘不過氣。

本次六都以外還有彰化縣、基隆市、新竹市、嘉義市及台東縣，購買力同樣呈現「赤字」，其中新竹市，即便有科技高薪族加持，收入及可負擔總價高居全台第二，仍難完全追上房價漲幅腳步，兩者差距直逼300萬元。另外令人訝異的則是彰化縣，近年受台中房價外溢與在地傳產企業等買盤支撐，諸如員林、彰化市等精華地段的新案，已有不少新案總價突破兩千萬，逐漸脫離一般家庭可負擔範圍。

反觀花蓮縣、新竹縣、雲林縣及桃園市等地區，購買力則是呈現正面成長，像是新竹縣則受惠於高科技產業帶動，所得全台一枝獨秀，即便竹北市價格高不可攀，但仍有湖口、芎林及新豐等蛋白區可供選擇，使平均成交總價約落在2千萬元，家庭財力仍可支撐當地房價水準，成為少數購屋相對友善的地區。