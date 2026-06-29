新青安2.0將排富、限齡、納婚育？李同榮曝最終結果變這樣

針對新青安2.0，社會各界提出許多修正建議。有人主張排富；有人主張設置年齡限制；有人主張購屋總價限制；也有人主張婚育家庭應提高優惠。

房市趨勢專家李同榮直言，上述建議如果全部納入，新青安2.0可能變成：要查是不是首購、要查收入、要查財產、要查房價、要查年齡、還要查婚姻、生育狀況。

如此一來，原本簡單的首購政策，最後可能演變成行政成本極高、民眾申請困難的新制度。

李同榮表示，目前新青安2.0討論最多的是：年齡限制、所得排富、總價限制。但台灣各地房價差異極大，人生購屋時點也已完全不同，四十歲、甚至五十歲才第一次買房的人愈來愈多。

另外科技業、高薪專業人士收入高，但未必已有房產。如果用固定數字畫一條線，線內就是公平，線外全部排除，這其實不是公平，而是最簡單的行政管理。真正公平，應該是依政策目的，而不是依行政便利。

他表示，新青安2.0真正應該做的是回歸政策初心，也就是「首購安心成家」，以「一生一次首購自住」作為唯一核心資格。

他建議政府可掌握五項原則，政策由繁化簡且達一致性：

第一，定義清楚「一生一次首購」：避免投資客利用制度，不斷套利。

第二，嚴審5年寬限期：嚴格查核五年寬限期資格，與申請人未來本金攤還能力，並嚴格稽核自住事實。

第三，不採一刀切政策：避免因年齡、所得或總價等單一標準，用一刀切方式，誤傷真正需要協助的首購家庭。

第四，設為永久常態性政策：利率補貼方式與貸款上限額度，宜依利率調幅與房價漲跌指數定期調整，才能視為名符其實的首購安心政策。

第五，婚育政策與首購政策分流：婚育可以鼓勵，但不宜作為首購政策的主要門檻，讓政策回歸各自目的。

李同榮表示，真正好的政策，應該是簡單、清楚、容易執行，同時能精準照顧真正需要的人。如果把所有建議都納入，最後形成一套複雜且充滿例外的制度，不僅增加行政成本，也可能讓真正的首購族望之卻步，政策在決定之前應多思考。