新路串聯藝文特區至內壢 信義房屋：龍安老商圈迎轉機

一條新路，有望改寫龍安商圈命運。桃園市府規畫闢建龍壽街銜接莊敬路二段道路，近日已陸續展開說明會，信義房屋在地專家表示，依照現行規劃，路線若有機會貫通，將串聯藝文特區、中路、龍安至內壢，為相對封閉的龍安商圈打開新局。

龍安商圈屬桃園區最南邊界，位於八德、中壢、蘆竹三區的中間點。信義房屋龍安店專員江昱儒表示，龍安商圈發展已久，生活機能成熟，警政消防、戶政地政等公家機關皆於此有設點，醫療則有部立桃園醫院，商圈以龍安街為核心，大型連鎖品牌包括藥妝、百貨兼備，採買部分亦有早晚市、超市等一應俱全。

龍安道路偏小，商圈獨立、自成一格，過往以在地人居多，但因鄰近國道二號交流道，更有交通車直達台北內湖與市政府一帶，交通機能加持加上近5到10年生活機能持續進化，以及附近的中路重劃區外溢效應，吸引不少竹科、台北的外地通勤族到此尋屋。

商圈物件多元，公寓、大樓、透天產品兼具，以社區大樓為主力產品，平均屋齡約在20年左右，格局以自住型為主，大多是三房，亦有四房格局。江昱儒表示，電梯物件屋齡在5-10年、房屋坪約35-40坪的產品，單價約在40萬到45萬間，三房含車約在1600萬到1800萬左右，相較新穎的中路重劃區親民不少，因CP值高，也是商圈最熱門的品項。

屋齡15到20年的物件，房屋坪大約是33到42坪，均價則落在35萬左右，總價加車位約1300萬到1500萬；而30年以上屋齡的產品偏少，視屋況單價約落在26萬到29萬之間。而透天型產品大多集中在江南街一帶、上海路，屋齡多在40年以上，地坪20坪，2-3層樓居多，總價視屋況在1000萬到1300萬上下。

目前客群大多以自住客為主，因商圈產品室內坪數較重劃區大，也有不少外地換屋族到此尋屋，同時因為桃園第一學府武陵高中也坐落於此，亦吸引不少學區族來此購屋。

信義房屋桃三區協理王憲正表示，大桃園由於相對親民的房價、交通網絡發展，不斷的吸引人口遷入，114年人口成長率逾7%成為全台之冠。除了熱門區域外，桃園仍有許多如龍安此類發展已久、具潛力的舊商圈，受限對外交通封閉難以與熱門商圈匹敵。

此次規畫道路預計從藝文特區延伸至龍安、乃至內壢，沿線目前為埤塘、農業區等，道路狹窄，開發度低，人跡較少。王憲正認為，路段若有機會貫通，不只提升商圈現住人口的交通便利度，也有助商圈導流人潮，有機會將藝文特區、龍安與內壢串聯為橫向軸線，平衡新舊商圈發展，進一步助大桃園商圈共榮。