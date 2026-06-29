快訊

Netflix共享帳號又有新規則！須個別綁定Mail 外媒質疑用途：讓用戶更挫折

蔡阿嘎再陷風暴！網友發起抵制合作品牌 10萬人連署

廢留級亂象／沒畢業也能升學 師批寬容成教育慢性毒藥

聽新聞
0:00 / 0:00

新路串聯藝文特區至內壢 信義房屋：龍安老商圈迎轉機

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
龍安商圈鄰近國道機能成熟，價格相對親民，近年吸引不少雙北外溢族群前往尋屋。（圖:信義房屋提供）
龍安商圈鄰近國道機能成熟，價格相對親民，近年吸引不少雙北外溢族群前往尋屋。（圖:信義房屋提供）

一條新路，有望改寫龍安商圈命運。桃園市府規畫闢建龍壽街銜接莊敬路二段道路，近日已陸續展開說明會，信義房屋在地專家表示，依照現行規劃，路線若有機會貫通，將串聯藝文特區、中路、龍安至內壢，為相對封閉的龍安商圈打開新局。

龍安商圈屬桃園區最南邊界，位於八德、中壢、蘆竹三區的中間點。信義房屋龍安店專員江昱儒表示，龍安商圈發展已久，生活機能成熟，警政消防、戶政地政等公家機關皆於此有設點，醫療則有部立桃園醫院，商圈以龍安街為核心，大型連鎖品牌包括藥妝、百貨兼備，採買部分亦有早晚市、超市等一應俱全。

龍安道路偏小，商圈獨立、自成一格，過往以在地人居多，但因鄰近國道二號交流道，更有交通車直達台北內湖與市政府一帶，交通機能加持加上近5到10年生活機能持續進化，以及附近的中路重劃區外溢效應，吸引不少竹科、台北的外地通勤族到此尋屋。

商圈物件多元，公寓、大樓、透天產品兼具，以社區大樓為主力產品，平均屋齡約在20年左右，格局以自住型為主，大多是三房，亦有四房格局。江昱儒表示，電梯物件屋齡在5-10年、房屋坪約35-40坪的產品，單價約在40萬到45萬間，三房含車約在1600萬到1800萬左右，相較新穎的中路重劃區親民不少，因CP值高，也是商圈最熱門的品項。

屋齡15到20年的物件，房屋坪大約是33到42坪，均價則落在35萬左右，總價加車位約1300萬到1500萬；而30年以上屋齡的產品偏少，視屋況單價約落在26萬到29萬之間。而透天型產品大多集中在江南街一帶、上海路，屋齡多在40年以上，地坪20坪，2-3層樓居多，總價視屋況在1000萬到1300萬上下。

目前客群大多以自住客為主，因商圈產品室內坪數較重劃區大，也有不少外地換屋族到此尋屋，同時因為桃園第一學府武陵高中也坐落於此，亦吸引不少學區族來此購屋。

信義房屋桃三區協理王憲正表示，大桃園由於相對親民的房價、交通網絡發展，不斷的吸引人口遷入，114年人口成長率逾7%成為全台之冠。除了熱門區域外，桃園仍有許多如龍安此類發展已久、具潛力的舊商圈，受限對外交通封閉難以與熱門商圈匹敵。

此次規畫道路預計從藝文特區延伸至龍安、乃至內壢，沿線目前為埤塘、農業區等，道路狹窄，開發度低，人跡較少。王憲正認為，路段若有機會貫通，不只提升商圈現住人口的交通便利度，也有助商圈導流人潮，有機會將藝文特區、龍安與內壢串聯為橫向軸線，平衡新舊商圈發展，進一步助大桃園商圈共榮。

延伸閱讀

蘇巧慧新莊力挺翁震州 推老街觀光券串聯新北商圈、讓新莊老街風華再現

AI科學城+330億交通三箭　淡海新市鎮進入爆發期

輝達光環加持！北士科房價逆勢飆 新洲美段漲幅追贏軟橋段

何欣純新車大展化身「一日展售員」 若當選將改善會展中心交通

相關新聞

新青安2.0將排富、限齡、納婚育？李同榮曝最終結果變這樣

針對新青安2.0，社會各界提出許多修正建議。有人主張排富；有人主張設置年齡限制；有人主張購屋總價限制；也有人主張婚育家庭應提高優惠。

新屋有多貴？一表看各縣市買得起的總價和實際價格 這縣市相差2100萬

新屋有多貴？591新建案檢視全台各縣市新建案平均成交總價，並搭配主計總處所公布的2024年平均家庭年所得，估算代表購買力的可負擔總價，發現全台有10個縣市呈現「不及格」狀態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。