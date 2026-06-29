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車廠發動新車攻勢 吸引買氣

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

今年車市走向兩極化發展，前五月整體市場較去年同期衰退2.2%，豪華車更衰退11.1%，成為美製車零關稅政策遲未定案下的最大受災戶。不過，有新車上市的品牌仍能逆勢吸引買氣，形成明顯的「新車效應」；缺乏新產品的品牌，則面臨買氣相對疲弱的壓力。

以豪華車市場為例，特斯拉在新車帶動下，前五月銷量逆勢年增141%，成為少數大幅成長的品牌。今年各大車廠也明顯加快推新車腳步，希望透過產品力爭取消費者觀望已久的購車需求。

賓士規劃兩年內推出25款新車，並率先以新一代CLA調整價格策略，入門車型售價由210萬元降至187萬元，降幅超過一成，鎖定豪華車最大宗的200萬元以下市場，也提前因應美製車可能降稅帶來的競爭壓力。

BMW同樣以新車攻勢搶市，第3季即將上市的新世代iX3已啟動預售，接單表現亮眼，並同步升級全台經銷據點充電設施，強化電動車市場布局。

業界指出，在關稅政策未明朗下，車廠一方面靠新車創造話題、吸引資金流向，另一方面也透過既有車款擴大折讓，提前反映未來可能的關稅價差，降低消費者等待心理。許多原本觀望豪華車市場已久的買家，只要價格具吸引力，仍願意提前下單，使今年車市逐漸形成「有新車、有買氣；沒新車、買氣弱」的兩極化格局。

車市 特斯拉

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