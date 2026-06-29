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美國零關稅車今年等不到 國產車、油電車等有望受惠

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
美國「零關稅車」難產，車市資金紅利有望轉向。 聯合報系資料庫
美國「零關稅車」難產，車市資金紅利有望轉向。 聯合報系資料庫

美國「零關稅車」難產，車市資金紅利有望轉向。幾大車廠都認為，美製車今年底前應來不及導入市場，各大車廠也力推新車款，在此效應下，國產車、部分豪華車、油電車乃至於電動車，都有機會受惠剛需買氣，下半年車市不看淡。

業內指出，美國總統川普將重心從關稅政策轉向美伊戰爭，導致台美遲未簽訂關稅協定。裕日車（2227）總經理姚振祥甚至首次公開表示，「今年要看到零關稅的美製車應該沒機會了」。

業界預期，下半年車市成長動能，主要來自零關稅美製車遞延、消費者購車意願轉向，以及台股蓬勃帶來的「資金紅利」，都有助於支撐車市表現。對於零關稅美製車遞延，多家車廠私下表示，如果今年確定無法落實，希望政府早日「說清楚」，讓車廠放心、消費者安心而不再觀望，對整體車市也會是好事。

美製車關稅議題從去年延續至今，去年已衝擊進口車買氣。原本年初多家車廠預期，美製車零關稅可望於4月後落實，但美伊戰爭爆發後，川普重心轉移，相關進度遲未推進。依目前狀況來看，多家車廠認為，今年要看到零關稅美製車的難度很高，畢竟相關政策尚未通過，即使通過，後續仍須訂定施行細節，車市不確定因素仍未排除。

對車廠而言，導入美製車必須等相關法規明確後才能評估。以目前進度來看，原本有意引進美製車的裕日車、和泰車（2207）等，今年恐怕都看不到；至於賓士、BMW旗下多款美國製車型，以及去年底宣布重返台灣市場的JEEP，今年也很難享有零關稅帶來的價格優勢。

車廠指出，業界雖希望美製車零關稅盡快落實，但這項議題已使市場買氣持續觀望，因此若今年確定來不及上路，仍希望政府盡早明確表態。

業內指出，若官方能明確說明政策方向，讓原本準備預算購買「便宜美製車」的消費者，放心改買其他車款，或直接購買現有美製車，對整體車市都將是正面發展。零關稅美製車今年恐無法上路，在此效應下，國產車、部分豪華車、油電車乃至於電動車，都有機會受惠剛需買氣。

關稅 美國 裕日車

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