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亞泥深耕永續獲國際肯定

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
亞泥榮獲AREA社會公益發展獎及永續發展銀級標章，由廠長陳志賢（右）代表領獎。。亞泥／提供
亞泥榮獲AREA社會公益發展獎及永續發展銀級標章，由廠長陳志賢（右）代表領獎。。亞泥／提供

亞洲水泥（1102）長期推動永續發展，再獲國際肯定。憑藉「與部落及社區共創治理計畫—建構地方社會韌性的長期行動」，榮獲2026年亞洲企業社會責任獎（AREA）「社會公益發展獎（Social Empowerment Award）」，並獲主辦單位頒發「永續發展銀級標章（Silver Emblem of Sustainability）」。

上述兩大獎，均旨在表彰亞泥長期推動永續發展，並持續為環境與社會創造正向影響。

自2018年首次獲獎以來，亞泥已連續八年獲AREA肯定，獲獎領域涵蓋綠色領導、循環經濟、企業永續報告、健康衛生、企業治理及社會公益等六大面向。今年獲獎的「與部落及社區共創治理計畫」，展現亞泥長期深耕花蓮營運所在地，與原住民族部落及地方社區攜手推動地方共榮與社會韌性的成果。

亞泥秉持《原住民族基本法》第21條諮商同意精神，透過多元對話機制與原住民族部落建立互信關係，並建立「10+11」項利益分享機制，持續投入教育、文化、急難救助、地方創生、生態教育及防災建設等工作，逐步形成共創治理與利益共享模式。2025年共投入約1,552萬元，其中「太魯閣山市集」已由亞泥主辦逐步發展為部落自主辦理，累計創造逾110萬元營收，全數回饋部落攤商，也成為企業陪伴地方自主發展的具體成果。

在推動地方共榮的同時，亞泥也積極配合政府辦理原住民保留地土地權利回復作業。截至2026年，土地租賃契約簽署進度已完成約15%，未來將持續協助推動後續程序，促進土地權益保障，深化企業與部落的夥伴關係。

除花蓮地區外，亞泥也將共創治理理念推展至各營運據點，設置社區聯繫平台及專責窗口。2025年亞泥及所屬子公司投入社區發展相關資源達3.55億元，占營業利益4.22%，持續以實際行動回應地方需求，與社區共享發展成果。

亞泥花蓮廠廠長陳志賢26日親赴馬來西亞吉隆坡領獎。他表示，此次獲得AREA社會公益發展獎，是對亞泥長期深化地方合作的重要鼓舞。未來將持續透過對話、參與及利益共享機制，與地方攜手共創治理並邁向永續發展。

亞泥 原住民

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