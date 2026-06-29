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癌症在家化療 衛福部下半年推出

經濟日報／ 記者沈能元／台北報導

衛福部預計下半年推出在宅癌症化療試辦計畫，衛福部長石崇良昨（28）日表示，癌症病人在宅化療已經在很多國家進行，並不限於哪一個癌症，通常前兩次化療，仍選擇在醫院完成，當病人、家屬覺得治療沒有問題，再將後續化療移往家中，並合併人工血管安全性、藥物選擇、遠距監測及醫療團隊介入等配套措施。

石崇良昨天出席台灣在宅醫療學會「第一屆亞太在宅醫療大會」指出，目前在宅急症照護計畫針對肺炎、泌尿道感染、軟組織感染三類感染症外，已開放至全感染症的急性醫護照護，未來不排除擴大至慢性心衰竭、肺阻塞（COPD）患者。

他提到，在宅醫療擴大，將搭配在宅醫療科技計畫，整合更多醫療科技，如監測、 遠距醫療等工具。針對有保險業者表示，因沒有在宅癌症化療相關經驗發生率，無法設計相關保單。石崇良說，衛福部將持續與金管會、相關保險業者討論。

癌症 石崇良 心衰竭

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