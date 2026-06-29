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經濟選書／創業式行銷 提高適應力

經濟日報／ 菲利浦．科特勒、陳就學、傑克．姆斯里
《科特勒的卓越營運新戰略》書封。　　寶鼎／提供
《科特勒的卓越營運新戰略》書封。　　寶鼎／提供

本書探討的全新創業行銷概念，是源自我們在COVID-19疫情危機下的實戰經驗：當時我們領悟到，企業如果僅僅仰賴專業管理，將無法生存。由於商業環境持續變化，管理方式也必須有所因應。不管是漸進調整或快速大改都無妨，重點是懂得與時俱進的企業才會有競爭力。

舉例來說，杜邦（DuPont）就是逐步調適，藉此打穩基礎、甚至提升了競爭力。該公司最初是在美國南北戰爭期間生產火藥和炸藥，但後來漸漸調整，最終開發出現代人日常生活所需的各式產品，例如合成橡膠、聚酯纖維、尼龍和鐵氟龍（Teflon），並因此將觸角延伸到醫療保健、電子產品與營養等多元化領域。杜邦的擴張之所以如此成功，也得歸功於他們對研發的堅持與承諾。

杜邦 疫情 創業

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