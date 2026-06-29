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數位行銷／職場自救…打造個人 AI 工作流

經濟日報／ 鄭緯筌（《不會寫程式也能創立個人品牌和變現》作者）

當我們談論AI對數位行銷的衝擊時，多數人的焦慮往往停留在「我的工作會不會被取代？」然而，2026年的行銷戰場給出了更明確的答案：AI不會直接取代你，但那些擅長與AI協作、擁有高效個人AI工作流（Workflow）的行銷人，正在以十倍速的效率淘汰轉型緩慢的同行。

在傳統的工作模式中，行銷人習慣先學好一套技能，再產出成果。然而，在AI工具快速更新的今天，這種線性思維徹底失效了。

今天你剛摸熟一個文案工具，下周它可能就被大模型原生功能整合；今天你還在手動串接API，明天意圖導向的VibeCoding模式就能讓非技術人員直接用自然語言升級工作系統。

面對這種技術流沙，唯一的立足點就是將自己視為一個實驗室，利用高頻率實驗來降低失敗成本。

過去做一次行銷實驗可能要投入大量預算與數週時間；現在利用AI，你可以在半小時內生成多組不同的受眾觀點、十組文案風格並在小規模社群進行A/B測試。

只有持續把真實的痛點丟給AI，才能在微小環節中不斷測試技術邊界，培養出對AI能力的精準直覺。

要把這種實驗精神落實為可複製的生產力，就必須將複雜的行銷專案拆解、重構為系統化的工作流。

首先是任務顆粒化，將耗費最多時間的工作細分到最極致。以撰寫每周電子報為例，流程不該只是寫文章，而是拆解為收集國內外趨勢、篩選主題定義觀點、撰寫大綱、初稿填肉、潤飾語氣、設計A/B測試標題到生成社群導流貼文等微小步驟。

接著是人機協作定位，誠實區分哪些步驟是AI的強項，哪些是人的核心價值。AI擅長處理擴展與自動化，如大量閱讀摘要、初稿填肉與標題變體生成；而人則專注於過濾與決策，確保邏輯框架嚴密、注入情感品味與商業洞察。

最後是模組化與串接，將測試成功的協作模式固定為Prompt範本或知識庫，並利用自動化工具將這些步驟一鍵串聯。

以行銷人每天都要面對的趨勢追蹤與內容策展為例，一個自動化工作流能讓資訊從RSS或電子報源頭流出後，先經過AI依權重自動過濾，再由AI摘要Agent提煉核心觀點與商業啟示。

行銷人只需要站在篩選過的高價值情報上進行決策、注入獨特品味，最後交由AI依據不同平台特性轉化為電子報或LinkedIn貼文草稿。在整個流程中，行銷人從原本痛苦的資料搜集工，躍升成了擁有高強大腦的總編輯，這正是高頻率實驗帶來的核心紅利。

不過，在推進個人AI工作流的過程中，必須隨時警惕自己不要掉入工具達人的致命陷阱。職場上常看到有人精通多種AI繪圖與自動化排程工具，工作流串得極其繁複，產出的內容卻無法打動消費者，廣告轉換率依然低迷。工具愈複雜，不等於競爭力愈高。不論AI怎麼變，數位行銷的核心永遠是理解人性的需求，並提供價值的交換。AI負責處理資訊，而你必須負責產出洞察與情感。如果你的實驗只是讓你變成一個更精密的機器，那你終究會被更便宜的機器取代。

未來不屬於AI，而屬於擁有AI工作流、且具備獨立思考能力的行銷人。

職場

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