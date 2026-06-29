點子農場／使用 AI 寫作的 IDEA 原則

受邀擔任文學獎的評審，讀了一百多篇作品。幫每篇文章評分並選出入圍作品。

我先用AI把這些稿件掃一遍，確認哪幾篇可能是用AI寫的。刻意把那些疑似AI的作品多看幾篇，發現裡面有幾篇寫得真不錯。同時也問自己：我該在乎文章好不好，還是作者有沒有使用AI？在AI所寫出的好文章和人所寫的爛文章之間，我該選哪一個？

這個問題沒有標準答案。但它讓我意識到，人類的文字世界正在發生一件史無前例的事。

2025年12月，美國最老牌的字典出版商韋氏辭典，宣布年度代表字是「Slop」。這個字的原意是1700年代的爛泥，1800年代演變成廚餘，如今的定義則是「由人工智慧大量生產的低品質數位內容」。

根據SEO研究機構Graphite對超過6.5萬個網址的分析，AI生成的文章數量已經超過人類撰寫的文章。在ChatGPT問世後一年內，AI生成文章占所有網路發表文章的39%，而最新數據則已達52%。

另一家分析機構Ahrefs在2025年4月分析了90萬個網頁，發現74%含有可偵測到的AI生成內容，「純人類寫作」只剩下25.8%。

100篇文章裡，有近75篇是有AI成分的。而當這些文章又被AI拿去學習、再生成，形成一個近親交配的閉環，人類原創的聲音，就像一杯茶被倒進了泳池，稀釋到幾乎無從辨識。

有人說，那就用AI偵測工具來篩選不就好了？

很遺憾，目前市場上AI偵測工具的準確率，從65%到90%不等，而且只適用於未經任何編輯的原始AI輸出。一旦文字經過改寫或潤稿，準確率就會大幅降低。

市場已經開始用行動反應。2026年，只有19%的用戶說他們對AI感到興奮，兩年前這個數字是50%。「100%人類」和「無AI」，正在成為「有機」或「非基改」的數位等價標籤。

媒體公司iHeartMedia推出「保證人類製作」的活動。研究發現，90%的聽眾希望他們的媒體由真實的人來製作。AppleTV熱播劇《Pluribus》在片尾字幕加上「本節目由人類製作」。加拿大獨立媒體《TheTyee》也宣布無AI政策。

但這場運動面臨一個根本困境：「無AI」這個說法，本身就很難被驗證。反AI行銷已悄悄形成自己的美學，像手寫字體、粗糙的排版、底片顆粒感。但這些符號，也可以被AI輕易複製。

我長期寫作，用田野調查、訪談、第一手觀察作為所有寫作的基礎。我也是一個每天使用AI的人，很明白使用AI寫作需要清楚的界線。所以我提出「IDEA原則」。

IDEA是四個英文字的縮寫，同時也是所有創作最核心：想法、點子、創意。

Idea（想法）：使用AI寫作時，核心想法必須是自己的。提出問題、定義角度、確立洞見。

Dialogue（對話）：內容不是AI獨自生成的，也不是人獨自完成的。它誕生於真實的對話過程，由人提問和引導方向，AI回應延伸。

Edit（編輯）：每一個進入最終文本的字，都必須經過人的閱讀、判斷與確認。

Authentic（真實）：那些田野紀錄、訪談、親身見聞、在場的感受等原始素材，只有我能提供。AI無法偽造一個人的生命感。

邀請每一位認同IDEA理念的創作者朋友，在作品上標注「以IDEA原則書寫」。不是為了市場定位，而是對自己的一個承諾：文字，是生命的一部分。