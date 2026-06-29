中華電資產活化 邁步

南港商辦近期成為企業熱門選擇，中華電信（2412）打造「南港匯智大樓」，吸引統一集團等業者包棟，目前店面、商場全部滿租，商辦進駐超過三成，年底可望達八到九成，滿租可望每年貢獻2億元租金。

中華電信多年前即訂定資產活化「十年百億」目標，包含青埔合建案、三重、新北等各地開發案，加上「南港匯智大樓」租金收益，預估2027年資產活化累積收入可望達百億元目標。

中華電信指出，持續推動資產活化，創造多元，鎖定素地開發、都更危老、分區變更、機房遷改建等四大模式，布局北、中、南重點開發案，涵蓋台北、新北、桃園、新竹、台中、台南及高雄等地，打造商場百貨、辦公大樓、出租住宅、旅館飯店、零售店面等。

統一集團日前宣布在南港車站正對面打造複合複合世代店「愿秀門市」，串連旗下7-ELEVEN、康是美、星巴克與21PLUS，不僅是康是美及星巴克全台600間店，更被稱為是「地表最強生活圈」的品牌聯合店；統一集團相關重點布局，即落腳中華電信的「南港匯智大樓」。

「南港匯智大樓」原是中華電信舊機房，2021年配合政府規劃，遷移舊機房，斥資25億元建設新機房及商業大樓，商業大樓規模為地下四層，地上13層，總樓地板面積1.2萬坪，提供南港地區商業發展所需要的商業辦公空間，加上位於南港車站正對面，屬於南港的黃金地段，一完工就相當搶手。中華電信董事長簡志誠今年初預告，新完工的「南港匯智大樓」，以全光化建設與智慧化管理，成為企業入住首選。

不僅統一集團大動作進駐，中華電信「南港匯智大樓」的店面及商場部分已經全面滿租，商辦進駐率超過三成，預估年底可望達八到九成；過去中華電信活化全台資產效益，每年貢獻租金收益超過10億元，「南港匯智大樓」滿租下，每年可望貢獻2億元租金效益。

此外，中華電信子公司光世代建設與遠傳建設，在青埔高鐵特區的合建案，是中華電信歷年來最大的住宅建案，推案規模約60億元，預計2026年底完工認列營收，中華電信將認列數十億元營收。