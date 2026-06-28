泰合目標今年9月興櫃轉上市 董事長李世仁期待上市前將有藥物授權成果

興櫃生技股泰合（6467）董事長李世仁28日表示，該公司發展的505(b)(2)新劑型新藥TAH3311抗血栓口溶膜，目標今年第4季取得歐盟藥證，美國藥證也有機會在明年第2季獲得。他並期待，隨著泰合生技今年9月正式由興櫃轉上市，在上市之前應有機會完成一至兩項藥物授權成果。

泰合生技日前召開股東會，通過去年度虧損撥補案及營業報告書，李世仁並說明泰合目前各項藥物發展進度。他表示，TAH3311已在去年11月獲歐洲藥品管理局（EMA）受理上市許可申請，EMA的人用藥品委員會（CHMP）已在日前提出問題清單請泰合回覆，若一切順利目標今年第4季取得歐盟藥證。

此外，TAH3311向美國市場叩關的進度，已在今年6月重新補件向FDA提出申請，目標明年第2季取得藥證。歐美兩地市場都會在取得藥證之前完成授權。

李世仁說明，TAH3311的原廠藥Apixaban由必治妥（Bristol-Myers Squibb）與輝瑞（Pfizer）兩大藥廠共同擁有，Apixaban近年來雖然價格持續下滑，整體市場規模仍持續成長，2025年光是美國銷售額就達到292億美元， 堪稱全世界最暢銷的小分子藥物之一。

他說明，必治妥的Apixaban原料藥原本今年11月專利將到期，原廠已透過小兒臨床數據延長了三年又六個月的保護期，即便是其他取得和解的學名藥廠，也要延到2028年10月才能開賣，這突顯原廠很重視這款藥，泰合將搶在其他學名藥廠之前先取得上市許可，且有助於泰合與原廠的授權談判。

此外，泰合除了TAH3311之外，公司另有三項困難學名藥正在洽談授權合作，包括TAH9922小兒過動症口服藥、TAH9901小兒過動症貼片、及TAH2211戒毒舌下口溶膜，其中市場規模最大的TAH8803達到30億美元。

李世仁表示，在泰合9月正式掛牌上市之前，連同TAH3311及其他三項藥品，期待能先行完成美國市場以外包括歐盟、紐、澳市場一至兩項較小規模的授權案。