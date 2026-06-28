水湳地王跨界驚喜！亞昕「THE ARC」迎來《六隻小豬》兒童舞台劇首演

邁入2026年下半年，台灣房市在政府信用管制及金融政策影響下買氣趨緩，然而市場普遍認為，當前房市降溫並非經濟衰退，而是交易節奏的調整。房產代銷海悅機構指出，真正決定個案銷售的關鍵已非單純的價格讓利，而是基地條件、建築規劃、施工品質與品牌口碑等核心「產品力」。

市調指出，多數建商在鋼筋、水泥及人工成本高檔支撐下，並無大幅降價空間；市場資金正明顯流向具備實力與特色的品牌建案。

在這波「品質至上」的市場浪潮中，深耕台灣30年的上櫃品牌亞昕集團(5213)精準切中市場需求。位於台中水湳經貿園區指標大案「亞昕THE ARC」打破傳統地產銷售框架，將董事長姚政岳分享給孩子的床邊故事搬上舞台，攜手國內知名「小青蛙劇團」於接待會館盛大首演《六隻小豬》兒童舞台劇，以創新的親子美學與跨界文創，傳遞家的溫暖價值與當代建築理想。

海悅機構-海鉅開發主委任棟表示，「讓利」不代表削價競爭，產品品質與規格絕不打折。正如亞昕集團堅持，公司始終維持既定建築規格，不會因市場競爭降低成本、犧牲品質，因為建築外觀、施工工法與建材配備，才是決定建築價值的核心。

亞昕集團此次推出的《六隻小豬》舞台劇，正是對建築品質堅持的軟性展現。故事翻玩經典童話《三隻小豬》，從對抗大野狼的茅草屋、木頭屋一路演進至現代建築。

舞台上，小豬們戴上安全帽、拿起設計圖與工程工具化身「小小建築英雄」，以可愛、輕鬆的方式，將生硬的「建築耐震、智慧低碳與綠建築永續」觀念植入大小朋友心中。

維昕國際董事長張維珍也透露，這場演出源自姚政岳董事長的親子互動，未來更延伸策劃了與公仔，期望讓每位貴賓都能在現場勾勒出充滿幸福感的生活想像。

除了軟實力的行銷創新，亞昕「THE ARC」本身更具備強大的硬實力產品力。該案基地面積達2,219坪、擁有183米三面臨路大面寬，被譽為水湳經貿園區的預售地王。

建築外觀重金邀請全球五大建築事務所之一的Aedas操刀設計，流線曲面造型搭配金屬包板工法，細節極其複雜。任棟分享，光是該案的模型製作就耗時超過八個月，並邀請國外團隊共同打造，足見實際施工的高規格要求。

此外，該案緊鄰67公頃中央公園，周邊更匯聚台中國際會展中心、台中綠美圖、未來超巨蛋等9大重大建設，千億資金齊聚。

交通與產業機能同樣強勁，約8分鐘車程即可串聯中科台積電1.4奈米先進製程基地，完美掌握AI時代的高薪人口紅利。未來更將受惠於超過600億元打造的超巨蛋園區，在「科技、經濟、交通」三大引擎帶動下，區域發展前景備受矚目。

負責亞昕THE ARC銷售的海悅機構-海鉅開發專案經理鐘佑翰表示，看到眾多家庭在現場共同學習更安全、更聰明的未來新家，令人非常感動，這也正是新世代菁英選擇生活環境時的縮影。

個案精準規劃23至39坪的國際都會尺度，23坪適合科技新貴打造首座核心資產，27至31坪滿足雙薪家庭空間升級，39坪則是高階主管與企業菁英的資產收藏首選。

房市專家表示，就長期來看，不動產仍是資產配置的重要選項。在政策調控的沉澱期，市場資金並未消失，而是正集中流向如「亞昕THE ARC」兼具國際宏觀格局、萬坪綠帶與頂級建築品質的品牌建案。

海悅機構銷售主委任棟(左)及維昕國際董事長張維珍於亞昕THE ARC發布會上精彩互動。業者／提供

亞昕集團《六隻小豬》首映會於亞昕THE ARC接待會館舉行，現場民眾熱烈參與。業者／提供