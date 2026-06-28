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輝達光環加持！北士科房價逆勢飆 新洲美段漲幅追贏軟橋段

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
北士科示意圖。記者朱曼寧／攝影
北士科示意圖。記者朱曼寧／攝影

台股熱潮、AI產業鏈、輝達題材帶動下，北士科房價逆勢衝高，新洲美段更急起直追軟橋段。據591新建案統計今年上半年北士科新案房價，目前軟橋段每坪開價為143.75萬元，成交價則來到133.36萬元，年漲6~8%；新洲美段開價142.5萬元、成交價126.98萬元，不僅雙雙創下新高，較去年同期雙雙大漲逾一成。

591新建案新聞課組長林哲緯指出，過往軟橋段因鄰近市區，建商較早進駐推案，價格率先起漲，但如今新洲美段在水岸指標宅「遠雄明玥」、「樺輝詠鑄」帶動下，目前無論開價及成交價都是急起直追，兩區域行情已有平起平坐的跡象。

這波買氣主要由指標案帶頭衝。軟橋段方面，總銷高達140億元的「潤泰之森」規劃196戶，每坪開價145萬元，其透天區開價則是落在160萬元左右；新洲美段則有總銷90億元的「樺輝詠鑄」與89.5億元的「遠雄明玥」，開價分別來到147.5萬與150萬元，進一步推高區域天花板。

林哲緯進一步指出，目前北士科雖仍有不少素地，但多數建商均按兵不動，導致下半年預計進場的個案數量十分有限，原因除了是當前市況偏冷，且又有選舉等變數，建商態度相對保守；另一大關鍵，隨著當地建設逐步到位，區域才正準備迎來高速成長的收割期，反讓業者更願意採取長線布局的策略。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，北士科在軟橋段的預售案逐步飽和下，新洲美段也開發的如火如荼，且兩地本來有的平均單坪約莫10萬元的價差，如今已齊步都在均價130多萬元，且大樓產品的高價位都有攀上150萬元大關，輝達光環全境籠罩。

陳炳辰指出，接下來在當地最受矚目的為洲美段水岸第一排的品牌建商案，預期將是140、150萬元的價碼，其餘則有聯上、炎洲、璞園也在醞釀，價位上因為還是有所在位置、基地大小因素，洲美段新案約在120、130萬元的水位。

資料來源：591新建案
資料來源：591新建案

資料來源：591新建案
資料來源：591新建案

北士科 輝達 房價

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