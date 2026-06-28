促銷案奏效 6月車市回溫 可望拉回與去年平盤

在6月各家車廠促銷案競出之下，預估6月車市將較去年同期明顯成長，而前五月累計車市掛牌較去年約衰退2%，則可望在6月之後拉平，朝年增方向前進。

和泰車表示，TOYOTA在6月加碼推出全新購車優惠方案回饋消費者，其中最受矚目的，莫過於「TOYOTA 5大豪禮 空前鉅獻」優惠活動。本月入主COROLLA CROSS、COROLLA ALTIS、YARiS CROSS、TOWN ACE、VIOS，就享史上首次6年16萬公里延長保固，再加碼原價15,900元Panasonic 女王機 (EH-NC50)，還享最高80萬0利率、最高3萬舊換新圓夢金及3萬配件金。此外，針對電動車款，TOYOTA 也持續為 bZ4X 及 Urban Cruiser 的車主提供「6 個月免費隨插即充」方案，讓消費者輕鬆邁入電能新生活。

除了購車禮之外，首次的6年16萬公里延長保固對車主吸引力十足，也因此和泰車旗下的車款尤其是油電車銷售表現突出，普遍呈缺貨、交車時程拉長。