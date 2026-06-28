快訊

委內瑞拉雙震逾1430死近7萬失蹤！18天嬰兒受困12小時奇蹟獲救關鍵曝

批周思齊「叛國比打假球嚴重」 男涉加重誹謗遭聲請簡判決處刑

維生素C愈高大腦愈健康？研究：血中濃度高者灰質保存較完整

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹喜來登聯手親子天下 打造暑假限定故事探險隊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹喜來登將於暑假開始更新喜波波主題房遊具，依客房主題新增專屬「玩具百寶箱」。業者／提供
新竹喜來登將於暑假開始更新喜波波主題房遊具，依客房主題新增專屬「玩具百寶箱」。業者／提供

暑假旅遊旺季即將到來，新竹喜來登除推出餐飲、住房優惠，今年更與親子天下「小行星幼兒誌」、「親子學兒童專屬閱聽平台」共同合作，7月1日起於飯店大廳打造「兒童閱讀學習基地」，提供試讀、試玩的閱讀角，搭配7月、8月各一場親子學故事姐姐說故事，陪伴孩子們沉浸閱讀世界，展開創意故事探險之旅；暑假期間每週一至週四還有親子專屬餐飲優惠，2位成人至盛宴自助餐廳用餐，可享2位兒童免費同行吃到飽。

早鳥住房專案於即日起至7月5日開放預訂，入住「豪華客房」可享週六不加價，另贈兒童早餐一份，每房每晚6,929元起；新竹喜來登表示為持續提升小小旅客的住宿體驗，將於暑假開始更新喜波波主題房遊具，依客房主題新增專屬玩具百寶箱，提供自由變化多樣玩法的「MNTL磁力片」，同享親子共玩的無限創意；今年夏天新竹喜來登更與親子天下、親子學攜手合作，邀請孩子們一起加入「夏日故事探險隊」，7月1日起至9月30日於飯店大廳規劃「故事啟航站」、「線索任務站」、「藝術尋寶站」、「知識補給站」、「創意遊樂站」，提供兒童雜誌閱讀、互動教具遊戲和房客專屬的任務卡解謎活動，7月25日及8月1日下午4點半至5點舉辦「親子學故事姐姐說故事」，陪伴大小朋友們進入精采生動的故事冒險旅程。

為帶動暑假期間家庭客群用餐消費，於7月1日起至8月31日週一至週四推出暑假限定親子餐飲優惠，同行者中包含未滿13歲兒童，即可享有多項兒童餐飲優惠，2位成人於午餐、下午茶或晚餐時段至「盛宴自助餐廳」用餐，享至多2位兒童免費；2位成人於「大廳咖啡吧」點用半自助午間套餐，贈一位同行兒童指定兒童餐乙份；至「采悅軒中餐廳」用餐，每位兒童贈送「黑金流沙包」一顆；至「迎月庭鐵板與日式料理」點用鐵板或日式套餐，每位兒童贈送「可樂餅」一份。

新竹喜來登延續多年規劃兒童教育主題公益活動，去年底與致力推廣海洋教育「社團法人台灣海洋環境教育推廣協會」聯手推動「海洋大使養成計畫」，邀請新竹仁愛兒童之家、天主教德蘭兒童中心學童參與室內互動課程與戶外走讀體驗，以及房客專屬走訪潮間帶體驗活動與海洋教育講座，陪伴大小朋友們一起加入成為海洋環保守護者。更多「暑假親子住房、餐飲優惠及親子活動」詳情，請洽新竹喜來登(03)620 6000。

新竹喜來登推兒童餐飲暑期優惠，2位成人至「盛宴自助餐廳」用餐可享至多2位兒童免費吃到飽業者／提供
新竹喜來登推兒童餐飲暑期優惠，2位成人至「盛宴自助餐廳」用餐可享至多2位兒童免費吃到飽業者／提供

暑假 親子 新竹

延伸閱讀

台北漢來搶暑假商機 攜手巧虎推最萌主題房、二大一小每人3,333元起

影／苗栗市兒童及青少年暑期成長營啟動 今年首度推出攀樹體驗課程

台南培訓30名客話故事員 暑假辦50場繪本說故事

「全家」獨家開賣BLACKPINK特展門票 領交通票限時享指定冰品買1送1

相關新聞

新竹喜來登聯手親子天下 打造暑假限定故事探險隊

暑假旅遊旺季即將到來，新竹喜來登除推出餐飲、住房優惠，今年更與親子天下「小行星幼兒誌」、「親子學兒童專屬閱聽平台」共同合作，7月1日起於飯店大廳打造「兒童閱讀學習基地」，提供試讀、試玩的閱讀角，搭配7月、8月各一場親子學故事姐姐說故事，陪伴孩子們沉浸閱讀世界，展開創意故事探險之旅；暑假期間每週一至週四還有親子專屬餐飲優惠，2位成人至盛宴自助餐廳用餐，可享2位兒童免費同行吃到飽。

「500碗」彰化29家小吃上榜創新高 魚市爌肉飯、阿樹擔仔麵等名店蟬連

全台小吃指南「500碗」今年公布第四屆得獎名單，彰化共有29家小吃店獲得評審「1碗」肯定，創下歷年入選店家最多紀錄。其中「珍北平餡餅」、「魚市爌肉飯」、「三代祖傳粿仔湯」、「西門肉圓仔湯」及「阿樹擔仔麵」等名店更完成二連霸，再度獲得評審青睞，展現彰化深厚的小吃實力彰化縣長王惠美也在臉書上分享喜訊。

2026全台「500碗」榜單揭曉 竹市8家特色美食入選

全台最具代表性的日常美食評選「500碗」邁入第4屆，由500輯團隊攜手專業評審及在地飲食觀察者，共同遴選出台灣最具代表性的庶民美食。新竹市共有8家特色店家受到肯定，其中「井家」連續兩年獲得「500碗」肯定，「弄味小廚」則曾榮獲2025年必比登推介，展現竹市兼具傳統底蘊與創新特色的飲食文化，也再次翻轉外界對新竹「美食沙漠」的刻板印象。

「永心鳳茶」微風信義店換新妝！和牛月見炊飯、特色氣泡飲新上桌

自高雄創立的「永心鳳茶」迎來品牌10週年，針對台北微風信義店打造出全新的樣貌，並推出一系列特色新菜與飲品，為都會生活帶來不同的感官享受。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。